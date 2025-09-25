Aplinkos ministerija: Povilas Poderskis dirbs kancleriu

Tai BNS patvirtino ministerija. Pasak jos, P. Poderskis pradės dirbti artimiausiu metu gavus teisėsaugos institucijų išvadą.
„P. Poderskis taps ministerijos kancleriu, kai bus patvirtinta ir gauta (tarnybų – BNS) pažyma. Ją reikia iš naujo patikslinti“, – BNS nurodė ministerijos Strateginės komunikacijos skyrius.
Pats P. Poderskis BNS kiek anksčiau ketvirtadienį neatskleidė, ar gavo tokį pasiūlymą ir ar jį priims. Feisbuke jis rašė, jog tolesnė jo veikla kol kas „apsiribos apsilankymu saugomose teritorijose ir paukščių stebėjimu“.
Kad P. Poderskis galėtų būti kancleriu, ketvirtadienio rytą pranešė naujasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
