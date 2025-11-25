Baltijos šalių parlamentų pirmininkai ragina siekti sąžiningos ir tvarios taikos Ukrainoje

Kaip antradienį pranešė Seimo pirmininko sekretoriatas, dokumentu taip pat pabrėžiama, kad susitarimas dėl taikos turi būti grindžiamas tarptautine teise ir pripažįstantis Ukrainos suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą.
„Rusijos agresijos karas ir po jo ateisianti taika formuos Europos saugumą kelioms kartoms ir turės įtakos visų europiečių egzistenciniams interesams. Taikos negalima pasiekti nuolaidžiaujant agresoriui, tam reikia daryti tvirtą spaudimą Rusijai ir tvirtai remti Ukrainą“, – pabrėžiama deklaracijoje.
Parlamentų vadovai laikosi nuomonės, kad derybos negali prasidėti, jei Ukraina bus priversta priimti Rusijos reikalavimus.
„Europa niekada nepripažins pretenzijų, kurios išplečia Rusijos įtaką už jos sienų. Bet koks susitarimas turi būti skirtas karo pabaigai, Ukrainos ateities užtikrinimui ir patikimų saugumo garantijų, pagrįstų realiomis jėgomis, suteikimui. Negali būti jokio nebaudžiamumo už padarytus nusikaltimus, o deportuoti Ukrainos vaikai turi būti grąžinti. Rusija negali turėti veto teisės dėl Ukrainos teisės pasirinkti savo kelią – ar tai būtų ES, ar NATO“, – pažymima deklaracijoje.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų vadovai taip pat pažymi, kad bet kokios derybos turi prasidėti nuo nedelsiamo ugnies nutraukimo.
