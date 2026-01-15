 „Aušriečių“ vedliui susitikus su Vengrijos ministru, prezidentas sako, kad tai nėra draudžiama

„Aušriečių“ vedliui susitikus su Vengrijos ministru, prezidentas sako, kad tai nėra draudžiama

2026-01-15 18:15
Vakaris Vingilis (BNS)

„Aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui susitikus su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu (Pėteriu Sijartu), prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad politikams nėra draudžiama bendrauti su užsienio vadovais.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Mes tikrai nesame uždraudę bendrauti su Vengrijos vadovais. Aš pats bendrauju Europos Vadovų Taryboje su Vengrijos premjeru, su Vengrijos prezidentu. Yra kontaktai ir ministrų lygiu. Na, mes nesame kažkokia nedemokratinė valstybė, kurioje draudžiama net bendrauti su Europos Sąjungos šalies politikais“, – žurnalistams Kapčiamiestyje ketvirtadienį teigė jis.

Prezidentas pabrėžė, kad svarbiausia atstovaujant Lietuvą užsienyje neskleisti neteisingų žinių.

„Taip, mes turime skirtingas nuomones, taip, kartais mes visiškai kitose barikadų pusėse esame tam tikrais klausimais, bet tokie kontaktai galimi. Svarbu, kad nebūtų atstovaujama valstybė arba siunčiamos kažkokios klaidingos žinios apie tai, kokia yra mūsų užsienio politika. Bet už užsienio politiką atsako prezidentas, Seimas, Vyriausybė ir mes tuo tikslu ateityje turėsime ir koordinacinius susitikimus su mūsų komitetų vadovais tam, kad kalbėtume vienu balsu, kalbėtume labai aiškiai“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, tai ne pirmas R. Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos politiku. Dar lapkritį Šiauliuose jis susitiko su ten viešėjusiu P. Szijjarto, dėl to politiką kritikavo centrinės valdžios atstovai.

 

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Remigijus Žemaitaitis
Peteris Szijjartas
Vengrijos ministras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų