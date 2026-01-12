Žemaitaitis Vengrijoje susitiko su užsienio reikalų ministru

„Dirbame. Diplomatiniai santykiai turi būti mezgami, bendravimas turi būti su visomis Europos Sąjungos valstybėmis ir NATO narėmis“, – Eltai pirmadienį patvirtino R. Žemaitaitis.
„Ir su ministru susitikau, ir su kitais pareigūnais susitinkame, ir su kitais ministrais susitiksime šiandien. Visa diena suplanuota“, – sakė jis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas tikina su Vengrijos užsienio reikalų ministru aptaręs įvairias temas.
„Ir ekonominį bendradarbiavimą aptarėme, dėl verslo investavimo (…), migracijos problemas“, – teigė parlamentaras.
„Daug temų iš tikrųjų. Labai daug“, – tęsė jis.
ELTA primena, jog tai jau ne pirmasis R. Žemaitaičio susitikimas su P. Szijjartu. Pernai lapkritį politikas su ministru buvo susitikęs Lietuvoje. Tuomet parlamentaras teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
Tąkart susitikimas sulaukė nemažai kritikos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
