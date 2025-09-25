Atsiliepė kultūros ministro bendraklasiai: bandėme sugalvoti, kaip išgelbėti vargšą bendramokslį

Pianistė Emilija Rosinienė feisbuke atsiliepė į muzikanto-pianisto Roko Zubovo įrašą, kuriame jis kreipėsi į I. Adomavičius bendraklasius. R. Zubovas kvietė pasisakyti Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinius, kurie pažinojo ministrą ir galėtų jam „patarti, kad supratus padarius klaidą, stiprybė yra ją pripažinti ir garbingai atsitraukti“.
Į šį prašymą atsiliepė ministro vakar minėta „nuostabi pianistė iš Šveicarijos“.
„Nuostabi pianistė iš Šveicarijos“, t.y. aš (iš tos vėlesnės klasės), vos paaiškėjus šiai kandidatūrai, su kitu klasioku (pakomentuos pats, jei norės) bandėme sugalvoti, kaip išgelbėti vargšą situacijoje nesusigaudantį bendramokslį nuo viešos gėdos ir tapimo pajuokų objektu“, – socialiniame tinkle rašė E. Rosinienė.
„Kaip matote, įkalbėti atsiimti kandidatūrą ir atsitraukti pačiam, deja, nepavyko. Buvo užfiksuotas ir vėliau skambiai pacituotas tik paskutinis žodis „sėkmės“, – aiškino ministro bendraklasė.
E. Rosinienė pabrėžė, kad jos palaikymo ministras neturi, o ji savo pasibaisėjimo „Nemuno aušra“ niekada neslėpė.
„Žmogiškai man tikrai gaila paskirtojo ministro, keista, kad leidžia sau šitaip interpretuoti ir cituoti kažkokias nuotrupas, ir nuostabu – nejaugi žmogus neturi blaiviai situaciją matančių šeimos narių ar artimų draugų, kurie jį sulaikytų nuo šitokio absurdiško žingsnio? Panašu, kad neturi.
Manau, po šios keistos istorijos tiek aš, tiek „dailiokas pakuočių dizaineris“, tiek gerb. istorijos mokytojas atsargiau linkėsime žmonėms sėkmės, nes ji gali aplankyti juos visiškai netinkamu laiku ir netinkamomis aplinkybėmis…“ – rašė E. Rosinienė.
Po įrašu pakomentavo ir kitas bendramokslis, pianistas Gintaras Januševičius.
„Pažįstu Ignotą iš mokyklos laikų. Išties, prisimenu tik kaip labai aktyvų, kūrybingą ir humoro nestokojantį „bičą“. Visgi tai tikrai toli gražu ne visos kompetencijos, reikalingos ministerijai vadovauti“, – pažymėjo jis.
Vyriausybės ir prezidento sprendimu paskirti I. Adomavičių kultūros ministru nusivylė ir jo suolo draugas Laurynas Butkauskas.
„Nelengva atrasti tinkamų apibūdinimų tam farsui, kurį šiandien gėdingai palaimino bet kokį autoritetą mano akyse praradęs asmuo iš Prezidentūros. Be abejo, omenyje turiu naujojo kultūros ministro paskyrimo istoriją. Atsiprašau, pseudokultūros ministro, nes kitaip pavadinti viso to tiesiog negaliu“, – atskirame feisbuko įraše rašė jis.
„Labai apmaudu, kad jokio gėdos ir savigarbos jausmo neturi mano klasės ir suolo draugas, per kelias dienas įtikėjęs savo antgamtinėmis galiomis ir ėmęs lygintis su Čiurlioniu. Ir, mano subjektyvia nuomone, ypatingai negražiai pasinaudojęs Čiurlionio meno mokyklos vardu, taip siekdamas įgyvendinti savo partijos tikslus. Vargu, ar pats tai suvokdamas, bet savo teiginiais ir puikavimusi ją viešai kompromitavęs ir, bijau, sukompromitavęs, nes mokslo įstaigos vardas per trumpą laiką priartėjo prie pajuokos objekto lygmens.
Patikėkite, taip neturi būti ir taip nėra. Kad ir kokių nuoskaudų pats turėčiau iš senų „čiurlionkės“ laikų, ten tikrai mokėsi ir dabar mokosi daugybė šviesių ir intelektualių žmonių, VERTŲ žmonių. O mes ant savo kultūros bandome traukti tamsumos ir neįtikėtinai prasto skonio maršką.
Ir ne, tai nėra svetima gėda. Tai mūsų visų gėda. Gėda, kad taip atsitiko“, – rašė L. Butkauskas.
Primename, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.
Į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą paskirtas partijos narys I. Adomavičius sukėlė pasipiktinimo bangą. I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
42-ejų I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Jis 2010–2024 metais priklausė Liberalų sąjūdžiui, šiuo metu dirbančiam opozicijoje. Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą baigęs I. Adomavičius kandidato į Seimą anketoje skelbė dalyvaujantis bažnyčios chore.
Šiandien kultūros bendruomenė rinkosi į mitingą prie prezidentūros ir protestavo dėl šalies vadovo sprendimo paskirti „Nemuno aušros“ atstovą I. Adomavičių kultūros ministru.
