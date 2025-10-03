 Pabaiga: Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų

Pabaiga: Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų

2025-10-03 14:18
Jūratė Skėrytė (BNS)

Sulaukęs kultūros bendruomenės streiko „aušrietis“ Ignotas Adomavičius traukiasi iš kultūros ministro pareigų.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Saugant tiek savo šeimą, tiek atsižvelgiant į visą bendruomenę, kad neardyčiau Vyriausybės darbo, traukiuosi iš pareigų“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė jis.

Kultūros ministerijai jis vadovavo savaitę.

Šiame straipsnyje:
Ignotas Adomavičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Mobingas veikia
Taip ir toliau, "kultūrininkai". Ko paskui norit iš vaikų mokykloje, kai tokį pavyzdį "šviesuomenė" rodo...
0
0
pc
Visai vyriausybei darbo iki naujuju metu.
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų