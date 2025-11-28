Artūras Zuokas siūlo išlaikyti aukštesnį standartą LRT nepriklausomumui

Siūlyme numatoma išlaikyti aukštesnį balsų slenkstį: LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleistas tik tuo atveju, jei slapto balsavimo metu tam pritartų ne mažiau kaip du trečdaliai visų LRT tarybos narių.
„Jeigu visuomeninis transliuotojas turi išlikti tikrai nepriklausomas, sprendimai dėl jo vadovo negali būti lengvai manipuliuojami. 2/3 balsų slenkstis – tai saugiklis, priverčiantis Tarybos narius remtis argumentais, o ne emocijomis. LRT vadovo atleidimas turi būti įmanomas tik tada, kai sutampa platus ir pagrįstas Tarybos sutarimas“, – teigė A. Zuokas.
Šis siūlymas yra alternatyva Remigijaus Žemaitaičio registruotai pataisai, kurioje numatyta, kad LRT vadovo atleidimui užtektų paprastos daugumos – pusės Tarybos narių balsų.
A. Zuokas pabrėžė, kad LRT nepriklausomumas yra vienas iš demokratinės santvarkos ramsčių: „LRT turi būti atspari politinei įtakai – ne tik deklaracijomis, bet ir aiškiomis teisės normomis. Tačiau į Valstybės kontrolės auditą LRT vadovai privalės reaguoti atsakingai.“
