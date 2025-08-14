Andrius Kubilius ragina Lietuvą daugiau patirties semtis iš Ukrainos

„Vienas dalykas yra pasakyti, kad paprašėme NATO duoti kažkokių papildomų įrangų, bet, mano įsitikinimu, turint mūsų pusėje Ukrainos patirtį ir kaip Ukraina yra susiorganizavusi visą savo dronų sistemą, ir dronų gamybos sistemą, ir kaip dronai naudojami gynybai, tai čia yra tas resursas, kurį mes turime išnaudoti žymiai stipriau“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė A. Kubilius.
„Aš tikrai raginčiau Lietuvos Vyriausybę ir kariuomenės vadovybę tartis su Ukrainos atitinkamomis struktūromis siekiant perimti iš jų visą patirtį“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad diskusijos dėl apsaugos nuo dronų Lietuvoje suintensyvėjo vasarą į šalį įskridus dviem rusiškiems bepiločiams „Gerbera“ iš Baltarusijos. Vienas jų gabeno 2 kilogramus sprogmenų.
Pasak A. Kubiliaus, ukrainiečiai pataria nesigaminti dronų atsargų dabar, nes dėl technologijų pažangos jie greitai pasens.
„Ukrainiečių patarimas buvo kurti grupes žmonių, komandas žmonių, kurie būtų pasirengę esant reikalui labai skubiai išplėtoti dronų gamybą, būtų pasirengę juos masiškai ir tinkamai naudoti, būtų sukurta gera priešdroninė sekimo sistema“, – sakė eurokomisaras.
Turime turėti dronų sieną ir turime būti pasirengę gintis ne nuo pavienių dronų, o nuo to, kad mus gali atakuoti šimtai, tūkstančiai dronų ir tam reikia turėti specifinius gebėjimus.
Anot jo, dabar Lietuvos ir visos Europos Sąjungos (ES) pasirengimas gintis nuo dronų atakų yra per žemame lygyje.
„Turime turėti dronų sieną ir turime būti pasirengę gintis ne nuo pavienių dronų, o nuo to, kad mus gali atakuoti šimtai, tūkstančiai dronų ir tam reikia turėti specifinius gebėjimus“, – teigė A. Kubilius.
Šiemet Lietuva ir Estija negavo ES finansavimo vadinamajai dronų sienai. Skelbta, kad tokiai sienai būtų naudojami bepiločiai orlaiviai stebėti pasienio ruožą, taip pat antidroninės sistemos, kurios leistų stabdyti kontrabandai ir provokacijoms naudojamus dronus iš priešiškų valstybių.
A. Kubilius teigė, kad nepaisant to, Lietuva galės pasinaudoti proga per europinius instrumentus skolintis lėšų krašto apsaugai, o šiuos pinigus leisti taip, kaip norės.
Lietuva yra kreipusis į ES dėl 5–8,76 mlrd. paskolų suteikimo pagal vadinamąją SAFE programą. Atsakymai Bendrijos šalis dėl šių paskolų turėtų pasiekti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje.
Naujausi komentarai