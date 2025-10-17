Alytaus meras prakalbo apie vardo keitimą: tai kaip man jaustis?

„Prieš 45 metus Lietuvoje Nerijumi tėvai pavadino net 663 sūnus. Paskutinis Nerijus Lietuvoje dabar yra 6 metų, nes šis vardas visiškai prarado populiarumą. Tai kaip man jaustis? – feisbuke rašė meras ir pridūrė. – Iš tikrųjų, tai juokauju – mano vardas man visad patiko, bet yra daugybė žmonių, kurie nori pasikeisti savo vardą ir pavardę“.
Vien per šiuos metus Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius sulaukė 51 pareiškėjo, kurie dėl to kreipėsi. 35 pareiškėjai kreipėsi dėl pavardės pakeitimo, 16 – dėl vardo.
„Negalime atskleisti konkrečių vardų ar pavardžių dėl asmens duomenų apsaugos, bet dažniausiai buvo norima susigrąžinti ankstesnę pavardę ar neutralią pavardės formą po ištuokos. Kitiems norėjosi susigrąžinti protėvių pavardes. Padažnėjo ir prašymų pakeisti vardus į šventus ar krikšto vardus – pavyzdžiui, Adomą ar Patriką – ar norisi sutrumpinti, palengvinti vardo tarimą, nes gyvena užsienyje. Aišku, netrūksta atvejų, kai žmonės keičia ir vardą, ir pavardę. Dažniausios priežastys – nenori būti surasti. Vieni bėga nuo finansinių atsakomybių, kiti nenori susitikti su giminaičiais. Aišku, ką galvoja asmuo, kuris dėl vardo ir pavardės keitimo kreipėsi jau šeštą kartą, negaliu pasakyti, bet keitimų skaičius neribojamas. Primenu, kad vardą be tėvų leidimo galima pasikeisti nuo 16 metų“, – rašė meras.
