 100 Valdo Adamkaus meilės Lietuvai metų

100 Valdo Adamkaus meilės Lietuvai metų

2026-08-13 12:54 kauno.diena.lt inf.

Šiandien dvi kadencijas mūsų valstybei vadovavęs Prezidentas Valdas Adamkus galėtų leisti sau mėgautis užtarnautu poilsiu, tačiau interviu „Kauno dienai“ jis sakė: „Nors ir neinu pareigų, jaučiu pareigą. Turiu susitikti su žmonėmis, atsakyti į korespondenciją.“

Valdas Adamkus
Valdas Adamkus / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Jis stebi Lietuvos politinį gyvenimą, turi nuomonę, tačiau patarimų dabartiniams politikams nedalija. Jis tebepalaiko ryšius su užsienio šalių vadovais ir karališkų šeimų atstovais.

V. Adamkus didžiuojasi, kad pavyko Lietuvą įvesti į NATO, ES ir šiandien mūsų valstybė turi balsą pasaulio politikoje.

Jo nuomone, nors grėsmės iš Rusijos realios, bet saugumo srityje padaryta tiek, kad tiesioginis pavojus Lietuvai šiuo metu negresia. Pasak jo, mūsų ekonomika – ant tvirtų pagrindų, tačiau švietimo problemos kelia nerimą.

V. Adamkus džiaugiasi savo gimtojo Kauno akivaizdžia pažanga. O naujienas apie tai susižino iš „Kauno dienos“.

Netrukus savo šimtmetį minėsiančiam V. Adamkui rūpi ne kokios sukakties iškilmės, o kad, kiek dar liko gyvenimo, jis būtų prasmingas.

Interviu su Prezidentu V. Adamkumi – rytdienos (rugpjūčio 14 d.) „Kauno dienoje“.

Šiame straipsnyje:
Valdas Adamkus
100 metų
jubiliejus
interviu su Valdu Adamkumi

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Komentarai

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Va tep.
Jau geriau ,,ponas" sėdėk savo rezidencijoje ir....smirdėk.
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ž
Kokia dar meilė , čia jau iš peties nusipliurpta , ar ufonautas ka supranta apie meile .
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Kodėl?
Kodėl tas mylimas Adamkus nepasako bent vienos savo prezidentavimo šunybės,kodėl jis savo tautiečiams jankiams,padovanojo Mažeikių naftą?O ši įmonė iki šioliai duda didžiulį pelną,tik jau tą pelną gauna ne Lietuva.O tokių oferų buvo ir daugiau.Kodėl meluoja,kad nežinojo,kad Lietuvoje jankiai stato slaptą kalėjimą,už kurį dabar mes visi mokame kažkokiam teroristui?tai koks jis Prezidentas,kad nežino net to,kad Amerikonai Lietuvoje šeimininkauja,stato net kalėjimą? Jį mūsų "patriotai"myli tik už tai,kad jis amerikonas.
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