Gimstamumo krizės sprendimas – dirbtinis apvaisinimas?

Nors Lietuva išgyvena gimstamumo krizę, naujasis pagalbinio apvaisinimo įstatymas vis dar kelia daug klausimų.
Pagal projektą pagalbinis apvaisinimas būtų leidžiamas ne tik sutuoktiniams, bet ir bent metus kartu gyvenančioms poroms bei vienišoms moterims. Tiesa, tik tuomet, kai nevaisingumo problemos negalima išspręsti kitais būdais.
„Manau, visi turime per daug stigmų apie tokius dalykus, bet žmonės turi teisę daryti su savo kūnais tai, ką jie nori“, – sakė vilnietis.
Tiesa, ekspertų nuomonės dėl pagalbos vienišoms moterims skiriasi.
„Ar tai atitinka valstybės poziciją, nes kalbame apie tai, kad yra ir vaikas. Vaiko, t. y. ne objekto kategorija, o subjekto, kuris turi visas iš to išplaukiančias teises“, – komentavo advokatė Inga Kudinavičiūtė–Michailovienė.
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Anot Vilniaus universiteto ekspertų, vaiko gerovę labiau lemia emocinis ir finansinis stabilumas bei aplinka, kurioje jis auga, o ne tai, kiek žmonių yra šeimoje.
Tiesa, sveikatos ministras laikosi pozicijos, kad vaikas turėtų augti su abiem tėvais.
„Pasauliniai dokumentai, taip pat ir mūsų Vaiko teisių pagrindų įstatymas kalba apie tai, kad vaikas turi turėti teisę į tėvą. Šiuo atveju esu už vaiko teisės į tėvą realizavimą ir valstybė neturėtų skatinti betėvystės sprendimų“, – neslėpė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Pasak ekspertų, leidus vienišoms moterims pagalbinio apvaisinimo būdu susilaukti vaikų, vyrai ar vyrų poros galėtų jaustis diskriminuojami, nes surogatinė motinystė Lietuvoje yra draudžiama.
Įstatymo projekte numatyta ir galimybė apvaisinimui naudoti mirusio asmens lytines ląsteles. Pasak teisininkų, tai sukeltų ir teisinių problemų, pavyzdžiui, klausimų dėl mirusio tėvo palikimo.
Prieš priimant sprendimą ekspertai siūlo pasidomėti kitų šalių patirtimi. Jie rekomenduoja nustatyti aiškų terminą, per kurį po žmogaus mirties būtų galima naudoti jo lytines ląsteles. Pavyzdžiui, Ispanijoje tai leidžiama ne ilgiau nei dvylika mėnesių ir tik sutuoktiniui ar nuolatiniam partneriui.
„Kadangi tai yra demografines mūsų problemas sprendžiantis klausimas, jis yra prioritetinis politinėje darbotvarkėje. Dėl to ta įstatymo apimtimi, kuria jis bus priimtas, pinigai privalo atsirasti“, – sakė L. Kukuraitis.
Nuo 2018 iki 2024 metų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu gimė beveik 3 tūkst. vaikų. Dabartinę tvarką teismas yra paskelbęs prieštaraujančia Konstitucijai. Kol bus priimtas naujas įstatymas, gydymo įstaigoms leidžiama ir toliau teikti paslaugas tik susituokusioms poroms.
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