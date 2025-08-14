Žygimantas Gečas: man patinka būti tarp žmonių

– Pirmosios laidos jau nufilmuotos. Jose žaidžia ir naujo žaidimo skonį išbando garsūs Lietuvos žmonės, kitų LRT laidų kūrėjai. Kada televizorių įsijungti mums, žiūrovams?
– Kiekvieną darbo dieną nuo 17.30 val. Maža to, kviečiu ne tik stebėti šį smagų žaidimą, bet ir tapti jo dalyviais.
– Jei jau kviečiate dalyvauti, gal supažindintumėte ir su šio žaidimo taisyklėmis?
– Būtinai. Jau pats pavadinimas išduoda, kad tai bus spėlionių žaidimas. Kad jis įvyktų, prieš filmuojant kiekvieną laidą apklausiama 100 Lietuvos gyventojų. Vyksta oficialios apklausos, kurias vykdo profesionali apklausų įmonė. Žaidime dalyvauja dvi komandos, jas sudaro po keturis žmones. Komandos rungiasi tarpusavyje ir spėlioja, kas geriau pažįsta Lietuvos žmones ir žino jų nuomones. Pirmajame etape kiekviena komanda gauna keturis klausimus. Tikslas – atspėti ir įvardyti populiariausius atsakymus į klausimus, kuriuos prieš tai jau pateikė 100 Lietuvos gyventojų.
– Kaip suprantu, komandos turi pateikti ne savo nuomonę, bet ir spėjimą, kaip į vieną ar kitą klausimą atsakė 100 iš anksto apklaustų Lietuvos gyventojų?
– Toks yra pagrindinis šio žaidimo tikslas. Komanda, surinkusi daugiau taškų, patenka į finalinį etapą, kuriame gali laimėti 800 eurų! Finale vėlgi reikia spėlioti populiariausius lietuvių atsakymus į jiems pateiktus klausimus. Pataikėte – pinigai jūsų, nepataikėte – džiaukitės, kad puikiai praleidote laiką, o prisiminimai liks ilgam.
– Minėjote, kad tai komandinis žaidimas. Ar, norint jame dalyvauti, iš pradžių reikia surinkti komandą?
– Jei norite dalyvauti, surinkite keturių žmonių komandą, užpildykite anketą LRT.lt puslapio polapyje „Spėk ir atspėk“, o tada beliks sulaukti kvietimo pas mus į studiją. Sakyčiau, puikus laikas pabūti su draugais, paspėlioti, pasijuokti, o gal net išeiti pilnomis kišenėmis eurų.
– Išduokite paslaptį, ko reikia norint pripildyti tuščias kišenes: žinių, greitos reakcijos, šmaikštaus liežuvio, o gal visų šių dalykų kartu?
– Čia dažniausiai laimi komandos, kurios atsipalaiduoja, per daug giliai nemąsto ir sako tai, kas joms tuo momentu yra ant liežuvio galo. Pavyzdžiui, stebėjau, kaip vienoje iš laidų dalyvavo „Auksinio proto“ lygio komanda ir jai, deja, sekėsi sunkiau. Kodėl? Nes žmonės, išgirdę paprasčiausius klausimus, atsakymo į juos ieškojo per giliai.
– Ar žaidimas „Spėk ir atspėk“ turi savo pirmtaką?
– Taip. Originalus žaidimo formatas gimė JAV, o jo krikštatėvis yra amerikietis Markas Goodsonas, kuris ir sugalvojo „Family Feud“. Nuo 2010-ųjų šį žaidimą veda mano labai mėgstamas vedėjas Steve’as Harvey. Jį, kaip ir pačią laidą, žinojau gerokai anksčiau, nei nusprendžiau dalyvauti vedėjų atrankoje.
Čia dažniausiai laimi komandos, kurios atsipalaiduoja, per daug giliai nemąsto ir sako tai, kas joms tuo momentu yra ant liežuvio galo.
Jei gerai pamenu, ši laida vyksta beveik pusšimtyje pasaulio valstybių. Smagu, kad nuo šio rudens ji jau ir Lietuvoje.
– Kaip suprantu, amerikietiškąjį „Spėk ir atspėk“ esate ne kartą žiūrėjęs?
– O, taip. Laidą „Family Feud“ aš puikiai žinojau ir kai ką iš jos net norėjau panaudoti savo vedamuose renginiuose. Dalyvaudamas bandomuosiuose filmavimuose dar nenumaniau, kokia tai bus pramoginė laida. Man sakė: „Kai pradės groti įžanginė melodija, tada įeisi į sceną ir papasakosi, ką esi paruošęs.“ Kaip šiandien pamenu nuostabą, kai pradėjo skambėti originali „Family Feud“ daina, kurią aš puikiai žinau. Išsyk aplankė jausmas, kad visa tai, ką dabar darau, – mano, nes žinau laidą, jos nuotaiką, vedėją. Žodžiu, pasijaučiau labai saugiai.
– Ar daug kandidatų bandė užimti „Spėk ir atspėk“ vedėjo vietą?
– Jau atrinktų į bandymus buvo gal pusšimtis, o pirmame etape – kelis kartus daugiau. Galiausiai likome dviese ir filmavomės bandomosiose laidose, skirtose vidinei peržiūrai: prodiuseriams, TV kanalo vadovams. Bandomoji laida buvo sėkminga mums abiem: aš tapau „Spėk ir atspėk“ vedėju, o kitą kandidatą, išduosiu paslaptį, irgi galėsite pamatyti LRT eteryje.
– Ar mėgstate žiūrėti televizijos žaidimus laisvalaikiu? Gal turite ir mėgstamiausią?
– Pati mėgstamiausia man turbūt yra „Tūkstantmečio vaikai“. Jei tik galiu, visada pasižiūriu. Tai linksma laida, su ne per daug sudėtingais, bet įtraukiančiais klausimais. Gali sėdėti ant sofos ir garsiai atsakinėti.
– Jūsų sūneliui Žakui ką tik suėjo septyneri. Žinau, kad „Tūkstantmečio vaikuose“ yra ir Tėvų lyga. Įdomu, jei už metų kitų Žakas jus į ją užrašytų – dalyvautumėte?
– Manau, kad išdrįsčiau, bet suvokiu, kad spėlioti prieš televizorių yra kur kas lengviau nei studijoje, todėl… labai bijočiau nusišnekėti. Vis dėlto tikiu, kad žmonės dėl tokių dalykų dalyvių neteisia. Galbūt tik patys mes jaučiamės blogai. Laimėti ar nelaimėti man tikrai nebūtų svarbu.
– Ilgą laiką buvote radijo laidų vedėjas. Televizijoje dar esate naujokas, bet jau galite palyginti abiejų darbų specifiką. Ar ji labai skirtinga?
– Labai… Radijuje kalbu žmonėms, bet fiziškai jų nematau. Iš dalies tai saugu, bet jau filmuojant pirmąsias TV laidas pajutau, kaip gera matyti žmonių akis. Esu renginių vedėjas, man patinka būti tarp žmonių, kurti jiems linksmą atmosferą, prisitaikyti prie jų emocijų. Matydamas linksmus jų veidus, išsyk sulaukiu atgalinio ryšio ir tai yra nuostabu!
– Žinau, kad dauguma renginių vedėjų labiausiai bijo vestuvių. Ar nuotakos siaubūnės su dideliu emocijų diapazonu jūsų negąsdina?
– Aš pats esu labai jausmingas žmogus, todėl tikrai nevengiu jautresnių emocijų. Man patinka, kai žmonės man ant peties ir apsiverkia, ir pasijuokia. Todėl, nepatikėsite, vestuvės yra mano didžioji meilė (šypsosi), bet, aišku, vedu ir kitus renginius.
– Ar renginius, šventes veda ir jūsų žmona Anžela Adamovič-Gečienė? Priminsiu skaitytojams, kad Anžela ir Žygimantas susipažino muzikiniame projekte „X faktorius“. 2014 m. Žygimantas tapo šio projekto nugalėtoju, o Anžela užėmė antrąją vietą.
– Mano žmona renginių kol kas tikrai neveda, bet man visada smagu, kai žmonės pasikviečia mus abu: mane – kaip vedėją, o žmoną – kaip atlikėją. Būna, kad keletą dainų padainuojame ir kartu. Abu esame gimę po tobulu renginiams Dvynių zodiako ženklu.
– Ką tik patvirtinote, kad abu esate scenos žmonės. Įdomu, ar tai lengvina, o gal kaip tik sunkina jūsų kasdienybę?
– Tvarkytis su laisvu darbų grafiku kartais būna labai lengva, o kartais – labai sunku. Ypač nelengva vasaromis. Tuomet mes ir mažiau matomės, ir būname labiau pavargę, nes visą save atiduodame kitiems. Jei ne sezono metu – lengviau. Tada galime daugiau laiko skirti vienas kitam, šeimai.
– Jei žvaigždės sako, kad esate Dvyniai, kaip veikia tylioji jūsų zodiako pusė?
– Būna, kad draugai kviečia į miestą susitikti, pabendrauti, pasėdėti kavinėje, o aš galvoju – gal geriau atvažiuokite pas mus į svečius? Grįžus vidurnaktį po renginio tikrai nesinori ir vėl eiti į žmones. Jei kas pasiūlytų važiuoti į festivalį ar pažaisti namuose stalo žaidimų, rinkčiausi namus.
– Kol mudu kalbamės, robotukas Jūsų namų kieme sąžiningai darbuojasi. Kartais pokalbis ima ir nutrūksta, kai pagalbininkas įsipainioja ten, kur nereikia. Ar galiu jus vadinti naujakuriais?
– Kažkada sakėme, kad norime gyventi be nuolatinio būsto, be įsipareigojimų, bet su metais atėjo supratimas, kad vis dėlto labai smagu turėti nuosavą žemės plotelį, kurį galėtume vadinti savo namais. Prieš porą metų tokius įsigijome užmiestyje. Tai nėra kaimas ar vienkiemis, bet vis tiek galiu išeiti į kiemą basas, ant žolės. Čia ramiau, švariau – ne tiek žmonių ir automobilių aplinkui.
– Dažnai matau Anželą socialiniuose tinkluose, kur ji nevengia rodyti savo buitinių eksperimentų. Jei neklystu, visai neseniai jūsų žmona atnaujino seną pianiną?
– Taip, nudažė jį baltai. Anžela – nuostabi moteris. Ji daug ką sugeba ir mėgsta daryti pati. Iš tiesų ji rado skelbimuose seną pianiną, išsikvietė meistrą, kad jį suderintų, o paskui ėmėsi restauravimo darbų – keitė jo vaizdą ir pan. Aš, deja, namuose esu labiau vartotojas, o ji – kūrėja.
Jei kas pasiūlytų važiuoti į festivalį ar pažaisti namuose stalo žaidimus, rinkčiausi namus.
– Kaip palaikote vienas kitą kūryboje? Ar Anžela jau matė jūsų, kaip žaidimo „Spėk ir atspėk“ vedėjo, debiutą?
– Žinoma, matė. Buvo pirmuosiuose filmavimuose. Prašydavau jos pastabų, nes norėjau būti kuo natūralesnis vedėjas. Juk kas geriau mane pažįsta, jei ne žmona?
Abu stengiamės vienas kitą palaikyti. Neseniai išėjo jos nauja daina „Pagyvenk“, kur mano palaikymas jai prasiveržė teksto sukūrimu.
Ar Anžela dalyvavo atrankoje į žaidimo vedėjus? Net nežinau, ar ji išvis turi tokią svajonę – vesti pramoginę laidą, nors, manau, būtų tinkama kandidatė. Anžela turi gerą humoro jausmą, prieš kameras nesijaučia nejaukiai, turi patirties vesti renginius – žodžiu, būtų puikus deimančiukas prodiuseriams.
– Nors esate dar labai jauni, jūsų sūnus Žakas rudenį eis į pirmą klasę. Koks tai jausmas?
– Išdidus… Net nebežinau, koks buvau anksčiau, iki jo. Didžiausias skirtumas, kad dabar turime derintis ne tik prie savęs ar vienas kito, bet ir prie vaiko.
Žakas privertė mus suaugti, nes norėjome (ir norime) jam suteikti kuo stipresnius vertybinius pamatus. Galima sakyti, jis mus su Anžela užaugino kaip žmones, padėjo išsigryninti svarbiausias vertybes.
– Ar neaplanko kaltės jausmas, ypač vasaromis, kai laiko Žakui galbūt negalite skirti tiek, kiek norėtumėte?
– Tas kaltės jausmas tikrai buvo, bet šią vasarą nusprendžiau susimažinti renginių, kad galėčiau daugiau laiko praleisti su šeima. Limitas – du renginiai per savaitę vietoj buvusių trijų, keturių. Rezultatas – kaltės jausmo nebeliko. Manau, kartais mes kaltiname save visai nepelnytai. Kai pagalvoju, Žakas mūsų dėmesio ir taip gauna su kaupu. Užtai šią vasarą man kaip tik norisi rasti laiko tik mums dviem – sau ir Anželai.
– Jei jus išleistų dar vienų medaus mėnesio atostogų – kur lėktumėte, ką darytumėte?
– Jau seniai abu su Anžela svajojame pasiimti kokį mėnesį atostogų ir kur nors išvažiuoti. Pavyzdžiui, patyrinėti Aziją. Tačiau kai ėmėme labai rimtai šį savo norą svarstyti, staiga suvokėme, kad Žakas – jau mokinys ir kad mokykla per mokslo metus neleis daryti tokių dalykų. Pavėlavome (juokiasi).
Beje, mūsų vestuvių metinės yra per vieną dieną nuo sūnaus gimtadienio – rugpjūčio 9-ąją. Šįmet jas paminėjome labai paprastai. Tai buvo asmeninė dviejų žmonių, skirtų vienas kitam, diena. Važiavome dviračiais, skaniai valgėme, galvojome svajones, daug kalbėjomės.
– Kur abu Gečai įkrauna išsekusias baterijas? Gal užsiimate kokiomis nors fizinėmis ar dvasinėmis praktikomis?
– Vasaromis keliuosi labai anksti, todėl prieš išvažiuodamas į darbus mėgstu išeiti į kiemą ir stebėti kylančią saulę. Giliai pakvėpuoju, lengvai prasilankstau. Ko labiausiai trūksta, dirbant renginių vedėju, tai… miego. Geriausiai baterijas įsikraunu, kai galiu gerai išsimiegoti. Dažnai krentu snūstelėti ir dieną.
Dabar, kai kalbamės, esu išmiegojęs net septynias valandas, tai jaučiuosi kupinas jėgų, laimingas ir energingas. Galima nesunkiai su manimi susikalbėti. Tačiau kai grįžti namo ir gali pamiegoti tik kokias tris valandas, diena su pustušte baterija nebūna labai gera.
– Ką mėgsta veikti tėtis ir sūnus per vasaros atostogas?
– Mudu su Žaku, visų pirma, esame dideli sporto mėgėjai. Ypač mėgstame krepšinį ir futbolą. Aš esu labiau krepšinio gerbėjas, o Žakas – futbolo, bet mielai žaidžiame ir kitus sportinius žaidimus.
Kartais įsijungiame ir žaidimų konsolę (per daug, aišku, tuo nesididžiuoju). Pastaruoju metu vis pagalvoju, kad Žaką jau reikėtų pratinti prie kokių nors buitinių darbų, nes aš pats nesu supernagingas, tai gal bent sūnų pavyktų išmokyti (juokiasi). Žodžiu, mūsų laisvalaikis – sportas, maudynės, kelionės po Lietuvą. Deja, į užsienį vasarą išvykti nėra galimybių.
– Ar jūsų Žakas jau reiškiasi kaip dainininkas arba šmaikščialiežuvis giminės suėjimuose?
– Žakas – tikrai aktyvus ir dėmesio nebijantis vaikas. Jis turi gerą klausą, tačiau viešai to nedemonstruoja. Mes su Anžela jo ir nemokome, bet matome, kad skambant muzikai jis dainuoja ir puikiai pataiko į natas. Galbūt, kai pradės lankyti mokyklą, muzikos pamokas, jo muzikiniai gebėjimai labiau atsiskleis.
– Grįžkime prie žaidimo „Spėk ir atspėk“. Ką norėtumėte, kad iš jo išsineštų žiūrovai?
– Laisvumo jausmą. Nesvarbu, koks išsilavinimas, amžius ar socialinis statusas, mes visi jame galime dalyvauti. Vieni – studijoje gyvai, kiti – sofos lygoje. Abiem atvejais pozityvi emocijų pasiutpolkė garantuota.
