Žinomos politikės dukra susidūrė su veido paralyžiumi: priežastis nustebino net gydytojus

Bristol – vyriausioji buvusios Aliaskos gubernatorės ir 2008 m. JAV respublikonų kandidatės į viceprezidentus Sarah Palin dukra – realybės šou Teen Mom OG pasirodė 2018 m., tačiau projektą paliko po metų, skelbia unilad.com.
Anksčiau šiais metais 35-erių moteris atskleidė, kad jai pasireiškė dalinis veido paralyžius kairėje pusėje. Viskas prasidėjo nuo keisto tempimo pojūčio, o netrukus ji pastebėjo, kad nebegali kontroliuoti kairės veido pusės.
„Mano burna tarsi traukėsi į vieną pusę – atrodė kažkaip ne taip, – pasakojo ji socialiniuose tinkluose. – Pažiūrėjau į veidrodį ir pagalvojau: „Oho, čia jau tikrai keista“.
Vos per kelias valandas kairė jos veido pusė tapo visiškai nutirpusi ir paralyžiuota.
„Negalėjau normaliai mirksėti, visiškai nejutau jokio judesio – tai buvo beprotiška“, – sakė ji.
Bristol kreipėsi į ligoninę, kur gydytojai įtarė Bell’o paralyžių – tai neaiškios kilmės veido raumenų silpnumas arba paralyžius, dažniausiai paveikiantis vieną veido pusę. Pasak Johns Hopkins universiteto medicinos centro (Johns Hopkins Medicine), ši būklė dažnai pasireiškia staiga.
Nors oficiali diagnozė dar nepatvirtinta, medikai mano, kad tai galėjo būti Bell’o paralyžius, galimai sukeltas streso ar miego trūkumo.
„Jie sako, kad tai galėjo būti Bell’o paralyžius, kurį išprovokavo stresas. Aš pati taip pat manau, kad viską sukėlė stresas“, – teigė Bristol.
Sausio 3 dieną, atsakydama į sekėjų klausimus „Instagram Stories“, moteris pasidalijo naujausia informacija.
Ji įkėlė gruodžio 9 d. filmuotą vaizdo įrašą ir parašė: „Jei kam įdomu – šiandien jau 323-ioji diena, kai mano veidas paralyžiuotas. Vaizdas – nekoks.“
Deja, Bristol vis dar negali judinti pusės veido.
„Galėjo būti blogiau, galėjo būti geriau. Bent jau turiu stilingus akinius nuo saulės“, – pajuokavo ji.
Moteris taip pat atskleidė, kad ateityje planuoja naudoti botoksą, kad pagerintų akies būklę paveiktoje pusėje.
„Ji tiesiog labai susiaurėja, kai šypsausi ar išreiškiu emocijas“, – sakė ji.
Pasak Šiaurės Karolinos universiteto Medicinos mokyklos (UNC School of Medicine), botoksas kai kuriais atvejais gali padėti atpalaiduoti įsitempusius veido raumenis ir palengvinti paralyžiaus simptomus.
Dar praėjusių metų vasarį Bristol teigė, kad išbandė viską, kas įmanoma.
„35 dienas dariau kažką kiekvieną dieną, kad tai išspręsčiau, bet niekas nepadėjo. Nežinau, kas manęs laukia ateityje“, – atviravo ji.
