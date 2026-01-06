Grožio injekcijų užkulisiai: komplikacijos, veido deformacijos ir nekvalifikuoti „specialistai“

Anot vaistininkės Irenos Viktorijos Aukštikalnienės, pastaruoju metu vis dažniau į vaistines užsuka pacientų, ieškančių pagalbos po estetinės medicinos procedūrų.
„Žmonės ieško ne tik raminančių ar gijimą skatinančių priemonių – jie dalijasi savo patirtimi, klausia, ar tai, ką jaučia, yra normalu, kada reikia sunerimti. Tokia tendencija rodo, kad didėja sąmoningumas – pacientai nori suprasti, ką su savo oda daro, o ne tik siekti greito rezultato“, – sakė ji.
Vaistininkei ypač įsiminė atvejis, kai jauna mergina pasakojo, kad lūpų putlinimo procedūrą jai atliko moteris be gydytojo kvalifikacijos, atvykusi į namus. Procedūra atlikta svetainėje, ant sofos. Vėliau merginai teko šalinti neaiškios kilmės užpildą, nes jis sukėlė lūpų deformaciją, o visą procedūrą teko perdaryti klinikoje.
„Džiugu, kad žmonės vis aktyviau domisi procedūrų saugumu, tačiau vis dar svarbu priminti – grožio injekcijos nėra tik apie grožį. Tai – medicininė intervencija, kuri turi būti atliekama atsakingai ir prižiūrima profesionalų“, – sakė I. V. Aukštikalnienė.
Kodėl grožio injekcijos yra medicininė procedūra?
Grožio injekcijos veikia ne tik odos paviršių, bet ir gilesnius jos sluoksnius – tai tiesiogiai veikia odos struktūrą ir išvaizdą ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl jos laikomos medicininėmis procedūromis, kurias privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
„Svarbu, kad procedūra būtų atliekama tinkamomis sąlygomis, laikantis sterilumo reikalavimų. Reikia išmanyti veido anatomiją, sugebėti įvertinti paciento odos ypatybes ir tinkamai parinkti užpildus. Nuo to priklauso ne tik rezultatas, bet ir komplikacijų tikimybė“, – pabrėžė I. V. Aukštikalnienė.
Vaistininkė pastebi, kad dažniausiai po procedūrų pacientai susiduria su patinimu, paraudimu, mėlynėmis, nežymiais nelygumais ar laikina veido asimetrija. Nors šie požymiai įprasti ir savaime išnyksta, žmonės ieško priemonių, padedančių greičiau atkurti normalią odos būklę.
Ko vengti po injekcijų?
Po grožio procedūrų svarbiausia rinktis švelnias, gijimą skatinančias priemones, padedančias nuraminti odą ir atkurti komfortą. Pavyzdžiui, priemones su pantenoliu, terminį vandenį, šaldantį gelį ar kompresaus. Veiksmingi ir geliai su arnikos ekstraktu, heparinu ar dekspantenoliu.
„Populiarūs ir specialūs kremai, skirti naudoti po estetinių procedūrų. Jų sudėtyje dažnai būna vitamino K, cinko, vario, kurie skatina gijimą ir mažina paraudimą. Atsižvelgdami į paciento odos tipą, parenkame tinkamiausias priemones“, – sakė I. V. Aukštikalnienė.
Svarbu žinoti, kad po injekcijų nereikėtų naudoti agresyvių kosmetikos priemonių. Rūgštys, tokios kaip glikolio ar salicilo, retinoidai, stiprūs šveitikliai ar kosmetika su alkoholiu gali dirginti odą, apsunkinti gijimą ir sukelti papildomą jautrumą.
„Pirmas 24 valandas rekomenduojama nenaudoti makiažo. Reikėtų vengti aktyvaus sporto, saulės poveikio ir neliesti veido rankomis – svarbu leisti odai gyti natūraliai, be papildomo streso“, – priminė vaistininkė.
Kada būtina kreiptis į gydytoją?
Yra tam tikri požymiai, kurie gali signalizuoti rimtesnes komplikacijas. Tai – stiprus, didėjantis skausmas, plintanti mėlynė ar tinimas, odos karštis, paraudimas ir bendras negalavimas. Jei pasireiškia regėjimo pokyčiai, tirpimas ar kieti guzeliai, būtina nedelsti.
„Tokie simptomai gali rodyti infekciją, kraujotakos sutrikimą ar nervų pažeidimą. Kuo anksčiau bus įvertinta situacija, tuo didesnė tikimybė išvengti rimtų padarinių“, – pažymėjo I. V. Aukštikalnienė.
Kaip pasiruošti procedūrai?
Prieš procedūrą reikėtų bent kelias dienas vengti alkoholio ir gazuotų gėrimų, nenaudoti rūgštinės ar aktyvios kosmetikos, nesideginti saulėje ar soliariume. Jei vartojami kraują skystinantys vaistai, apie tai būtina informuoti gydytoją.
„Procedūros dieną svarbu atvykti be dekoratyvinės kosmetikos – užtenka švarią odą prižiūrėti įprastomis priemonėmis. Po procedūros negalima spausti, masažuoti ar kitaip veikti injekcijų vietų – tik ramybė ir švarios sąlygos padeda odai tinkamai sugyti“, – patarė vaistininkė.
Pasak vaistininkės, pacientai vis dažniau domisi specialistų patirtimi, klinikų reputacija, o ne vien kainomis. Vis dažniau užduoda klausimus, pasidalija patirtimis, kartais net rodo nuotraukas prieš ir po procedūrų.
„Vis dar pasitaiko atvejų, kai žmonės renkasi pigesnes paslaugas užsienyje – pavyzdžiui, Turkijoje ar Baltarusijoje. Grįžę į Lietuvą pastebi, kad rezultatas neatitinka lūkesčių, o kilusias komplikacijas tenka spręsti jau čia. Būna, kad reikia tirpdyti senus užpildus ir procedūrą kartoti“, – pasakojo I. V. Aukštikalnienė.
