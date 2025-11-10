Žemaitė pasidalijo romantiškų atostogų su mylimuoju akimirkomis

Gerda, regis, nori įamžinti kiekvieną įspūdingosios Tenerifės kampelį. Šiais vaizdais ji noriai dalijasi su savo sekėjais, stebinčiais atostogų akimirkas.
„Laimingos akimirkos“, – prie nuotraukų karuselės brūkštelėjo ji.
Gerda taip pat pasidalijo keliomis akimirkomis iš paplūdimio, kuriose ji, vilkėdama maudymosi kostiumėlį ir plačiai šypsodamasi, sėdi ant uolos. Tiesa, plačią šypseną galėjo sukelti milžiniška banga, dužusi į olą ir apliejusi moterį.
„Dar viena nuostabi diena...“ – instagrame rašė moteris.
G. Žemaitė taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame jie su mylimuoju matomi besijuokiantys, besibučiuojantys ir šokantys paplūdimyje.
„Kuo didžiausios laimės“, – porai palinkėjimą skyrė moteris.
„Gražūs ir laimingi“, – brūkštelėjo kita sekėja.
LNK.LT kiek anksčiau paklausta, kur įvyko jųdviejų pažintis, televizijos laidų vedėja šyptelėjo – lemtingasis susitikimas įvyko tiesiog gatvėje.
„Susipažinome gatvėje. Jis mane pamatė, užkalbino ir taip gavosi. Mane, neslėpsiu, nesunku surasti socialiniuose tinkluose. Jis man parašė ir aš jį atpažinau“, – pasakojo Gerda.
