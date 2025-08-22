 Susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė: į šventę rinkosi garsūs svečiai

2025-08-22 16:58 kauno.diena.lt inf.

Aktoriui, humoristui, televizijos laidų ir renginių vedėjui Mantui Stonkui ir jo mylimajai aktorei Gelminei Glemžaitei šių metų rugpjūčio 22-oji – ypatinga. Garsi aktorių pora susituokė Vilniuje.

Gelminė Glemžaitė, Mantas Stonkus

Kaip rašė portalas Žmonės.lt, G. Glemžaitė ir M. Stonkus savo ypatingai progai pasirinko sostinės senamiestyje įsikūrusį teatrą „Lėlė“.

Penktadienio popietę nuo 16 val. pasveikinti jaunavedžių čia rinkosi garsūs svečiai. Tarp jų buvo galima išvysti ne vieną žinomą veidą. 

Tarp svečių buvo galima pamatyti komiką Mantą Katlerį su žmona Aiste, komikę Vitą Žibą, turinio kūrėją Agnę Kulitaitę, televizijos laidų vedėją Rolandą Mackevičių su žmona Ieva bei kitų pramogų pasaulio atstovų. 

Buvo galima pastebėti, kad svečių aprangos pagrindinė spalva – juoda. 

Kauno.diena.lt primena, kad garsių aktorių pora susižadėjo 2022 metų vasario mėnesį Maldyvuose.

Šią džiugią žinią pora paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“. 

„Pagal vadovėlį: Maldyvai, vakarienė, muzika ir ant kelio! Ačiū Dievui, kad nepasimetė ir pasakė TAIP!“ – rašė M. Stonkus. 

Šiame straipsnyje:
vestuvės
Gelminė Glemžaitė
Mantas Stonkus
Vilnius
garsūs svečiai

