 Po vestuvių – pirmasis Stonkų kadras

Po vestuvių – pirmasis Stonkų kadras

2025-08-23 14:55 kauno.diena.lt inf.

Vakar amžiną meilę prisiekė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė. Šiandien pora dalijosi jaukiu kadru tapus vyru ir žmona.

Po vestuvių – pirmasis Stonkų kadras
Po vestuvių – pirmasis Stonkų kadras / R. Riabovo / BNS nuotr.

Komikas, aktorius ir laidų vedėjas M. Stonkus instagrame pasidalijo nuotrauką, kurioje – jaunavedžių rankos, papuoštos vestuviniais žiedais. Fone matyti ir vaišės – greitojo maisto restorano suvožtiniai.

M. Stonkaus instagramo nuotr.

Kaip jau buvo rašyta, G. Glemžaitė ir M. Stonkus savo ypatingai progai pasirinko sostinės senamiestyje įsikūrusį teatrą „Lėlė“.

Į šventę sugūžėjo gausus būrys įžymių svečių. Tarp jų buvo galima pamatyti gerus poros draugus komiką Mantą Katlerį su žmona Aiste, komikę Vitą Žibą, turinio kūrėją Agnę Kulitaitę, televizijos laidų vedėją Rolandą Mackevičių su žmona Ieva bei kitų pramogų pasaulio atstovų.

55
Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė
Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Vilniuje susituokė aktoriai Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė

Tai antroji M. Stonkaus santuoka bei pirmoji G. Glemžaitei.

Šiame straipsnyje:
Gelminė Glemžaitė
Mantas Stonkus
vestuvės
kadras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų