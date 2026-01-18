Sukurti uždegančią dainą įkvėpė policininkės

Žavisi pareigūnėmis
„Atvirai pasakysiu – tiek daug važinėjant, pasimatymai kelyje su pareigūnais neišvengiamas. Ką pastebėjau? Kuo toliau, tuo daugiau teisėtvarkos gretose dirba moterų, ir tai puiku. Dailiosios lyties atstovės ne tik puikiai atlieka savo pareigas, bet ir prisideda prie palankesnio policijos įvaizdžio“, – teigia I. Jarmolenka.
Įkvėptas pareigūnių, jis parašė naują dainą ir nusifilmavo klipe, kuriame galime atrasti visko – nuo blaivumo patikrinimo iki erotinių šokių.
„Nevairuokite išgėrę alkoholio, nes neblaiviems kelyje dar ne tokios „bombos“ vaidenasi“, – pasakodamas apie naujausios savo dainos „Sex bomba“ pagrindinę heroję, šokėją Boženą, kalba I. Jarmolenka.
Svarbiausia – saugumas
Pasak dainininko, jo tikslas daina priminti tai, kas yra svarbu. Šiuo atveju – saugumas ir atsakomybė vairuojant. „Alkoholis paveikia realybės suvokimą. Būtent tai mes su komanda ir perteikėme vaizdo klipe“, – paaiškina pašnekovas.
Dainai „Sex bomba“ žodžius ir muzika parašė jis. Idėjomis, kaip pagrindinę mintį suformuluoti įtaigiau, su juo pasidalijo šokių profesionalas Sergejus, su I. Jarmolenka scenoje pasirodantis koncertuose.
„Turbūt nieko nuostabaus, kad daina buvo pradėta kurti po pasirodymo iš Klaipėdos vykstant į Kauną, kur mūsų laukė dar vienas koncertas. Turėdami kelias valandas laiko pasidalijome sumanymais, kurie mane įkvėpė. Žinojau, kad noriu ko nors linksmo, uždegančio ir įsimintino“, – paatviravo dainininkas.
Žino laimės skonį
Kaip informuojama pranešime žiniasklaidai, I. Jarmolenka didžiojoje scenoje – jau dešimt metų. Įstojęs į muzikos mokyklos smuiko klasę, buvo pastebėtas geriausių vokalų mokytojų ir pakviestas dainuoti į chorą solistu kaip ypatingo tembro balso savininkas.
„Hobis dainuoti artimiesiems tapo hobiu dainuoti scenoje. Dainuoju ne aš, dainuoja mano širdis. Muzika man padeda kurti geras emocijas. Kiekviename savo koncerte dovanoju klausytojams pozityvių emocijų bangą, gerą nuotaiką ir viltį“, – sako I. Jarmolenka.
Atlikėjas pozityviomis emocijomis įkvepia žmonėms norą džiaugtis gyvenimu. Pats sukūręs sėkmingą restoranų verslą, su mylima žmona susilaukęs keturių vaikų, pasodinęs medį ir pastatęs namą, dainininkas žino, kas yra tikroji laimė. Apie tai jis pasakoja kiekvienoje savo dainoje.
