Igoris Jarmolenka pristato karštą dainą: policija, blaivumo patikra ir erotiniai šokiai

Žinomas atlikėjas ir verslininkas Igoris Jarmolenka per metus nuvažiuoja daugiau nei 200 tūkst. kilometrų. Išvykų metu jam dažnai tenka susidurti ir su policija, kuri tikrina dokumentus, blaivumą, o kartais paprašo atidaryti ir bagažinę.
„Atvirai pasakysiu – tiek daug važinėjant, „pasimatymas“ kelyje su pareigūnais yra neišvengiamas. Ir ką pastebėjau? Kuo toliau, tuo daugiau teisėtvarkos gretose dirba moterų ir tai puiku. Dailiosios lyties atstovės ne tik puikiai atlieka savo pareigas, bet ir prisideda prie palankesnio policijos įvaizdžio“, – teigė I. Jarmolenka.
Įkvėptas pareigūnių jis parašė naują dainą ir nusifilmavo klipe, kuriame galime atrasti visko – nuo blaivumo patikrinimo iki erotinių šokių.
„Nevairuokite išgėrę alkoholio, nes neblaiviems kelyje dar ne tokios „bombos“ vaidenasi“, – pasakodamas apie naujausios savo dainos „Sex bomba“ pagrindinę heroję, šokėją Boženą kalbėjo I. Jarmolenka.
Ne vieną nuotaikingą kūrinį per savo karjerą gerbėjams padovanojęs dainininkas sakė, kad koncertuodamas ir skaitydamas komentarus jis įsitikino – žmonėms reikia ne tik romantikos, bet ir bajeriukų.
„Vienas ryškiausių hitų repertuare yra „Mano dūda֧“. Publika šią dainą pamilo. „Sex bomba“ yra tarsi mano pajuokavimų tęsinys, įkvepiantis įspūdingiausiam vakarėliui šokių aikštelėje“, – sakė I. Jarmolenka.
Vis dėlto, pasak dainininko, jo tikslas – daina priminti tai, kas yra svarbu. Šiuo atveju – saugumas ir atsakomybė vairuojant.
„Alkoholis paveikia realybės suvokimą. Būtent tai mes su komanda ir perteikėme vaizdo klipe“, – paaiškino pašnekovas.
Dainai „Sex bomba“ žodžius ir muzika jis parašė pats. Idėjomis, kaip pagrindinę mintį suformuluoti įtaigiau, su juo pasidalijo šokių profesionalas Sergėjus, su I. Jarmolenka scenoje pasirodantis koncertų metu.
„Turbūt nieko nuostabaus, kad daina buvo pradėta kurti po pasirodymo iš Klaipėdos vykstant į Kauną, kur mūsų laukė dar vienas koncertas. Turėdami kelias valandas laiko pasidalijome sumanymais, kurie mane įkvėpė. Žinojau, kad noriu kažko linksmo, uždegančio ir įsimintino. Taip gimė nauja mano repertuaro žvaigždė“, – atviravo dainininkas.
Naujausi komentarai