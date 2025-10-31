Stano surengė konkursą jo labiausiai nekenčiantiems

Socialiniuose tinkluose žeidžiantys ir pikti komentarai matomi ryškiai. Neretai jie surenka daugiausiai patiktukų, yra keliami į komentarų sąrašo viršų. Net daug visko girdėjusį ir mačiusį Stano vis dar nustebina komentatorių replikų margumas.
„Atsiverskite lietuvių kalbos žodyną – bet kurį žodį, apibūdinantį gyvūną, paukštį ar šliužą, galima rasti mano komentaruose“, – juokėsi Stano laidoje „KK2“.
Neseniai socialiniame tinkle „Facebook“ jis sulaukė komentaro: „Skiauterę su mielu noru nukalčiau šitam išgamai“. Visiems susidomėjusiems jis paaiškino, iš kur atsirado neatskiriama įvaizdžio dalimi tapusi šukuosena.
„Ant pakaušio plaukai plinka, o kiek dar jų liko, tai liko čia. Kai smilkinius išskuti, nesimato, kad ant pakaušio nelikę, todėl ir skiauterė gaidoso“, – šmaikštavo Stano.
Kartais net ir piktų komentarų užgrūdintam dainininkui pasidaro liūdna, kai už šlykštaus komentaro slepiasi kolegos ar kokia miela močiutė.
„Ir liūdna, ir juokinga. Pavyzdžiui, kokia nors močiutė, kuriai link aštuoniasdešimties metų rašo: „Tu, gaidosas, žiūrėk, kaip atrodai“. Iš kur močiutė žino tokius žodžius?“ – retoriškai klausė dainininkas.
Jį stebina, kai komentarus sau leidžia rašyti suaugę ir šeimas turintys žmonės.
„Jūs gi turite šeimas, turite tėvus, kažkur dirbate. Kad ir ta močiutė tarp gėlyčių, kuri rašo, kad aš gaidosas. Taigi turi anūkų, turi savo vaikų, tikriausiai visą gyvenimą kažkur dirbo. Kaip? Kodėl gi tu taip darai?“ – stebėjosi Stano.
Jis į neapykantą žiūri su humoru, komentarus renka į kolekciją, o pačius aktyviausius netgi apdovanoja.
„Skelbiu konkursą ir renku tikrai geriausius komentatorius. Vienintelis būdas, kaip su tuo kovoti, tai pasijuokti ir parodyti kitiems. Tiesiog, kad žmogus iš šalies pažiūrėtų į save, kaip aš atrodau. Tikriausiai bus gėda“, – pasakojo jis laidoje „KK2“.
Stano turi ir privatų gerbėją. Jis dainininką atakuoja metų metus.
„Jis man kas dvi ar kas tris savaites vis ką nors parašo: „Mačiau tave per „KK2“, tu ten su savo boba atėjai“. Po to rašo: „Tai gal tu man atrašei ką nors? Tu, s*ka, padvėsk greičiau“. Ir gal trejus metus iš eilės jis man rašo. Vieną dieną tiesiog jam parašiau: „Kodėl tu nori, kad aš numirčiau, kodėl tu man šito linki?“ O jis man nustebęs: „Aš tau nieko nelinkiu“. Ar jie geria, tie žmonės? Ar jie kažką kito vartoja, kad pradeda taip daryti?“ – apie patiriamą neapykantą pasakojo Stano laidoje „KK2“.
