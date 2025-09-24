 Stano pašiepė kultūros ministro kandidatūrą: siunčia Adomavičių į „Euroviziją“

Stano pašiepė kultūros ministro kandidatūrą: siunčia Adomavičių į „Euroviziją“

2025-09-24 15:26
LNK inf.

Pastarosiomis dienomis kultūros bendruomenėje netyla diskusijos dėl kandidato į Kultūros ministerijos vadovus. „Nemuno aušrai“ deleguojant Ignotą Adomavičių į siūlomą postą, socialiniuose tinkluose kilo pasipiktinimo banga. Situaciją savo komentarais palydėjo ir muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano.

Stano pašiepė kultūros ministro kandidatūrą: siunčia Adomavičių į „Euroviziją“
Stano pašiepė kultūros ministro kandidatūrą: siunčia Adomavičių į „Euroviziją“ / D. Labučio / ELTOS, Stano feisbuko nuotr.

Prodiuseris socialiniuose tinkluose pasidalijo ironija dvelkiančiu kadru – konferencijos nuotraukoje I. Adomavičiaus vietoje atsidūrė jo paties portretas.

„Ką tik po spaudos konferencijos. Atsilaisvinau. Prezidentas patvirtins“, – teigė jis.

Muzikos prodiuseris šmaikštaudamas išvardijo ir pirmuosius darbus kultūros ministro poste. Kaip įprasta, jis nusitaikė į bičiulį Deivydą Zvonkų.

„Pirmi darbai kultūros ministro poste:

2026 metai skelbiami kompozitoriaus Deivydo Zvonkaus metais (2025 buvo Čiurlionio).

Grupės „Delfinai“ kūryba įtraukiama į pradinio ugdymo programą.

„Nemuno sausros“ partijos narys Adomavičius siunčiamas į „Eurovizijos“ dainų konkursą“, – rašė Stano.

LNK.LT primena, jog ketvirtadienį, kai dalis kultūros bendruomenės ketina rinktis į protestą prieš sprendimą Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, šios partijos kandidatas į ministrus I. Adomavičius tikina sieksiantis susitarimo su kultūrininkais.

„Dėsiu visas pastangas, kad su visais susitikčiau, kad atrastume bendrą konsensusą ir kalbėtumės su visais. Maksimaliai dėsiu pastangas“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė I. Adomavičius.

30
Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus
Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Komentarai apie Ignoto Adomavičiaus ir Žygimanto Vaičiūno kandidatūras į ministrus

Šiame straipsnyje:
Kultūros ministerija
kandidatas į ministrus
Ignotas Adomavičius
Stanislavas Stavickis-Stano
Stano

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų