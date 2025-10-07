Merkel kaltinimai Lietuvai sukėlė audrą: išvadino „besmegene“

Interviu Vengrijos leidiniui „Partizan“ buvusi kanclerė pareiškė, kad Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija dar 2021-aisiais esą trukdė taikiam konflikto Ukrainoje sprendimui ir dialogui su Rusija. Pasak jos, tokia šių šalių laikysena galėjo netiesiogiai prisidėti prie karo pradžios.
A. Merkel pareiškimai sulaukė dėmesio – Stano socialiniuose tinkluose pateikė išsamią įvykių chronologiją.
„Sunku ginčytis.
Karas iš tiesų nebūtų prasidėjęs – juk Putinas labai aiškiai išdėstė savo norus. Dar 2014 metais jis pasakė, kad nori Krymo. Nori dar Donbaso. Bet jo civilizuotas pasaulis neišgirdo – ir prasidėjo konfliktas, sankcijos.
Dar 2022 metais, prieš prasidedant plataus masto invazijai, vėl Putinas aiškiai išdėstė, ko nori. Nori, kad Ukraina pakeistų savo valdžią, kad nuteistų visus, kurie dar 2014 metais nepritarė Krymo aneksijai ir priešinosi Donbaso užėmimui. Nori, kad rusų kalba Ukrainoje būtų valstybinė. Nori, kad Ukraina būtų nuginkluota, o NATO pasitrauktų iš visų su Rusija besiribojančių šalių. Nori, kad Rusijai būtų nutrauktos visos sankcijos.
Bet vėl Putino neišgirdo – ir jis buvo priverstas pradėti karą.
Ir dabar jis dėsto mintis aiškiai – jam reikia to paties, ko ir 2022-aisiais. Plius – reikia prijungti prie Rusijos užimtas teritorijas, plius – turėti tiesioginį koridorių į Kaliningradą, plius paskirti save ir Trumpą Nobelio taikos premijai, o Europą įpareigoti padengti visus Rusijos patirtus karo nuostolius. Jei būtume darę, ko prašo Putinas – nieko nebūtų nutikę.
Aš suprantu, kad dalis skaitančių stebisi, kad Stano pagaliau praregėjo. Juk jiems prie „ruso buvo geriau“. Juk moteris su trumpu sijonu pati kalta, kad ją prievartauja. Juk vagis nekaltas – durys buvo neužrakintos. O jei vaiką mušė, vadinasi, jis kažką padarė ne taip.
Bet jūs, taip mąstantys, esate menkystos. Jūsų negaila. Gaila tik, kad jūs esate“, – savo mintis dėstė jis.
Žurnalistė Fausta Marija taip pat griežtai pasisakė apie A. Merkel pareiškimus, nukreiptus į Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Politikės žodžius ji įvertino itin aštriai – viešai ją pavadino „besmegene“.
„Apie šitą besmegenę esu pasakiusi vieną kitą ryškesnį epitetą ir net sulaukusi visuomenės pykčio. Na, o kaip jums dabar, tauta?
Priminsiu, kad būten Vokietijos (ir didele dalimi – Merkel) sprendimai, ilgai šėrė rusijos karą prieš Ukrainą ir rusijos agresiją apskritai. Jau nekalbant apie didžiulį Vokietijos kaip tautos nustekenimą“, – piktinosi ji.