Šalia Antano Sadausko – žinoma moteris

Vyras ir moteris dėvėjo derančius drabužius ir kartu leido laiką.
„Meilė mėgsta tylą. Aš norėčiau šiuo atveju pasinaudoti šitu posakiu ir nieko nepasakoti“, – Žmonės.lt teigė A. Sadauskas, pridūręs, kad į renginį atvyko su širdies drauge.
Save dainų kūrėja, atlikėja, dainininke, o labiausiai – artiste vadinanti Gabija Liutkevičiūtė scenoje nuo ketverių metų.
„Dainuoju, nes man patinka, mano darbas, labai viskas natūraliai. Dainuoju nuo ketverių metų, tai viskas taip ir augo po truputį – muzikos mokykla, būreliai, privačios pamokos, tada išvažiavau studijuoti muzikos į Londoną, visą laiką muzika buvo šalia ir kaip hobis, ir kaip darbas, ir įvairios scenos, ir visokie sąstatai, ir grupei, ir solo, ir ansamblis, labai įvairiai. Muzikos mano gyvenime daug ir visokios, ir scenos visokios, ir užsienis, ir Lietuva, tai dėl to sakau, kad tas įvairumas scenoje patinka ir jo nebijau“, – LNK yra atskleidusi jaunoji atlikėja.
Ji jėgas išbandė ir „Muzikinėje kaukėje“.
Primename, kad anksčiau komikas A. Sadauskas draugavo su dainininke Monika Liu.
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