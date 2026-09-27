 Šalia Antano Sadausko – žinoma moteris

Šalia Antano Sadausko – žinoma moteris

2026-09-27 11:23 kauno.diena.lt inf.

UTMA kovos prikaustė ir žinomų žmonių dėmesį. „Žalgirio“ arenoje buvo galima pamatyti ir komiką bei prodiuserį Antaną Sadauską. Greta jo – atlikėja Gabija Li.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Gabija Li ir Antanas Sadauskas
Gabija Li ir Antanas Sadauskas / T. Biliūno / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vyras ir moteris dėvėjo derančius drabužius ir kartu leido laiką.

„Meilė mėgsta tylą. Aš norėčiau šiuo atveju pasinaudoti šitu posakiu ir nieko nepasakoti“, – Žmonės.lt teigė A. Sadauskas, pridūręs, kad į renginį atvyko su širdies drauge.

Save dainų kūrėja, atlikėja, dainininke, o labiausiai – artiste vadinanti Gabija Liutkevičiūtė scenoje nuo ketverių metų.

„Dainuoju, nes man patinka, mano darbas, labai viskas natūraliai. Dainuoju nuo ketverių metų, tai viskas taip ir augo po truputį – muzikos mokykla, būreliai, privačios pamokos, tada išvažiavau studijuoti muzikos į Londoną, visą laiką muzika buvo šalia ir kaip hobis, ir kaip darbas, ir įvairios scenos, ir visokie sąstatai, ir grupei, ir solo, ir ansamblis, labai įvairiai. Muzikos mano gyvenime daug ir visokios, ir scenos visokios, ir užsienis, ir Lietuva, tai dėl to sakau, kad tas įvairumas scenoje patinka ir jo nebijau“, – LNK yra atskleidusi jaunoji atlikėja.

Ji jėgas išbandė ir „Muzikinėje kaukėje“.

Primename, kad anksčiau komikas A. Sadauskas draugavo su dainininke Monika Liu.

Šiame straipsnyje:
Gabija Li
Antanas Sadauskas
pora

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų