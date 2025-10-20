 Pozicija: „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pasitraukė iš šventės, nes joje kalbą sakė Žemaitaitis

2025-10-20 23:45 kauno.diena.lt inf.

Grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ labai netikėtai atšaukė savo pasirodymą savaitgalį vykusioje „Medžiotojų ir žvejų draugijos“ šventėje. Muzikantai paaiškino, kad taip pasielgė, kai sužinojo, kad renginyje kalbą sakė politikas Remigijus Žemaitaitis.

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Šeštadienį priėmėme sprendimą nekoncertuoti Medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje.

Atvykę į renginį sužinojome, kad jame dalyvauja ir nuo scenos kalbą sakė Konstituciją pažeidęs politikas Remigijus Žemaitaitis. Politinės partijos, kuriai vadovauja šis politikas, veikla mums yra nepriimtina“ , – savo feisbuko paskyroje rašė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“. 

Muzikantai atsiprašė savo gerbėjų, norėjusių pasiklausyti grupės dainų.

„Atsiprašome visų, kurie laukė mūsų koncerto, tačiau turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais“, – teigė grupės nariai. 

Grupė pareiškė palaikymą Kultūros bendruomenei. 

„Reiškiame palaikymą visai Kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“ , – rašė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.



 

 

 

 

 

 

 

niekada
į jokį koncertą, kur šitos antilietuviškos šiukšlės „kašpirovskio iltys“ koncertuos!
2
-1
cha
Kacapų dantys nekenčia lietuvio, žemaičio. Kaip tai tipiška KGBistiniams landsbergistams
0
-1
Zakristijonas †
Pasitraukė,nes kalbėjo Žemaitaitis,bet Kašpirovskio pavardę savo pavadinime naudoja ir iš gėdos neraudonuoja.Menkystos ir veidmainiai.
2
-1
Visi komentarai (4)

