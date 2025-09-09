Neištikimybės drama „Coldplay“ koncerte: pirmą kartą prabilo boso glėbyje užtiktos moters vyras

Liepą Kristin Cabot buvo užfiksuota koncerte su tuometiniu „Astronomer“ generaliniu direktoriumi Andy Byronu, kuris, kaip pranešama, taip pat yra vedęs.
A. Caboto atstovė spaudai „People“ sakė, kad jis ir žmona Kristin išsiskyrė kelias savaites prieš garsiai nuskambėjusį „Coldplay“ koncertą.
„Dabar, kai skyrybų byla yra vieša, Andrew tikisi, kad tai užbaigs spėliones ir suteiks jo šeimai privatumą“, – pridūrė ji.
Pasak „NBC News“, K. Cabot rugpjūtį pateikė skyrybų prašymą.
61-erių A. Cabotas yra „Privateer Rum“ generalinis direktorius.
Jis turi du vaikus iš ankstesnės santuokos, o su skandalo įkarštyje atsidūrusia Kristin bendrų vaikų neturi.
Primename, kad šią vasarą Masačusetse vykusiame „Coldplay“ užfiksuotas vaizdas susilaukė didžiulio dėmesio.
Vaizdo įraše matyti, kaip kameros atsisuka į meiliai susiglaudusią porą.
„Pažiūrėkite į šiuos du“, – tarė grupės vokalistas Chrisas Martinas.
Tačiau pamatę, kad yra filmuojami stambiu planu, jiedu tuoj pat atsitraukė vienas nuo kito ir paslepė savo raudonuojančius veidus rankomis.
„Arba jie turi romaną, arba yra labai drovūs“, – tada pajuokavo „Coldplay“ lyderis, o minioje nuaidėjo juokas.
Paaiškėjo, kad balandėliai – „Astronomer“ bendrovės generalinis direktorius A. Byronas ir jo kolegė, įmonės personalo vadovė K. Cabot. Vėliau jie abu paliko įmonę.
Nei K. Cabot, nei A. Byronas dar viešai neatskleidė savo santykių pobūdžio.
