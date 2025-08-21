Po viešai atskleisto romano – netikėta žinia iš „Coldplay“ lyderio

Koncerte Kingstone, Anglijoje, Ch. Martinas vėl užsiminė apie Bostone kilusį skandalą, kai ekrane pasirodė „Astronomer“ vadovas Andy Byronas ir personalo vadovė Kristin Cabot. Juodu buvo apsikabinę, o nusitaikius kameroms, staiga ėmė slėpti veidus.
„Buvote Bostono koncerte?“ – paklausė atlikėjas, pastebėjęs vieno gerbėjo plakatą, kuriame buvo užsiminta apie kelis jo pasirodymus. „Ačiū, kad sugrįžote po to skandalo“, – šyptelėjo jis.
Dainininkas pabrėžė, kad „bučinių kamera“ liks koncerto dalimi, todėl jos atsisakyti neketina.
„Mes tai darome jau daugelį metų, tik visai neseniai tai įgavo kitokį atspalvį. Gyvenimas pamėtėja citrinų, tad belieka spausti limonadą. Tęsime, nes būtent taip susipažįstame su jumis“, – nuo scenos auditorijai kalbėjo jis.
Koncerto metu į didžiulį ekraną nukreipiama kamera į žiūrovus, o grupės lyderis ekspromtu kuria dainas apie juos. Bostone parodyta pora akivaizdžiai bandė išsisukti nuo kameros, tačiau jų vaizdas netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Vartotojai greitai išsiaiškino, kas tai per žmonės – paaiškėjo, kad tai bendradarbiai, turėję romaną. Netrukus jie paliko įmonę.
Įmonė skandalo nepražiopsojo – priešingai, sugebėjo iš to pasijuokti. „Astronomer“ pristatė humoristinį vaizdo klipą, kuriame pasirodė ir Ch. Martino buvusi žmona Gwyneth Paltrow (Gvinet Peltrou), trumpam tapusi bendrovės veidu.
Naujausi komentarai