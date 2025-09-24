„Coldplay“ koncerto neištikimybės dramoje – netikėtas posūkis

Primename, kad buvusi personalo vadovė Kristin Cabot liepos mėnesį per „Coldplay“ koncertą buvo pastebėta savo viršininko, „Astronomer“ generalinio direktoriaus Andy Byrono glėbyje.
Po visame pasaulyje nuskambėjusio skandalo K. Cabot ir A. Byronas paliko savo pareigas.
Dabar paaiškėjo, kad K. Cabot vyras Andrew Cabotas buvo tame pačiame koncerte, „The Sun“ sakė šaltinis. Teigiama, kad vyras į koncertą atsivedė moterį, kuri dabar yra jo mergina.
„Jis iš tikrųjų buvo tame pačiame „Coldplay“ koncerte kaip ir Kristin“, – teigė šaltinis, nors anksčiau buvo pranešama, kad A. Cabotas tuo metu buvo Japonijoje.
Kaip jau buvo pranešta, A. Caboto atstovė spaudai anksčiau „People“ sakė, kad jis ir žmona Kristin išsiskyrė kelias savaites prieš garsiai nuskambėjusį „Coldplay“ koncertą.
Pasak „NBC News“, K. Cabot skyrybų prašymą pateikė rugpjūtį.
„Kristin buvo ložėje su kolegomis iš darbo, nors tai nebuvo įmonės ložė, o Andrew taip pat buvo ten su moterimi, kuri dabar yra jo mergina“, – „The Sun“ pasakojo šaltinis.
Šaltinis taip pat gynė Kristin dėl jos sprendimo pasislėpti, kai kamera užfiksavo juodu glėbesčiuojantis.
Šis žingsnis patraukė „Coldplay“ lyderio Chriso Martino dėmesį, kuris juokavo, kad „arba jie turi romaną, arba yra labai drovūs.“
„Nebuvo taip, kad ji buvo pagauta neištikima, tai nebuvo kažkoks romanas. Ji visiškai pripažįsta, kad tai buvo nederama, bet tai buvo vienintelis nederamas dalykas, kurį ji padarė“, – sakė šaltinis.
Šaltinio teigimu, K. Cabot ir A. Byroną sieja tik „puiki draugystė“.
Tuo tarpu A. Byrono žmona Megan Kerrigan išsikraustė iš jųdviejų namų, grąžino vestuvinį žiedą ir pašalino Byron pavardę iš savo „Facebook“ profilio.
Nei K. Cabot, nei A. Byronas dar viešai neatskleidė savo santykių pobūdžio.
