Muzikinės laidos premjeroje Vageliui teko slėptis už dekoracijų

„Misija – atpažinti dainą. Laikas – ribotas. Priemonės: ausys, nuojauta ir truputis sėkmės. Čia ne paprastas žaidimas – čia „Muzikos detektyvai“! Pas mus muzikos žinios ir detektyvo nuojauta virsta pinigais!“ – laidą pradėjo vedėjas Gintas Vaičikauskas.
Studijoje varžėsi dvi detektyvų komandos. LNK svetainėje anketas užpildę muzikos mylėtojai iš visos Lietuvos, kurių kiekvienoje komandoje buvo po tris ir jų vadovai – žinomi šalies dainininkai. Beje, detektyvų komandos nariu gali tapti kiekvienas, žinantis daug Lietuvos ir užsienio atlikėjų dainų – tereikia turėti seklio gyslelę ir užpildyti anketą.
Komandų vyriausi detektyvai – įspūdinga ir talentinga Eglė Jakštytė-ELEY bei turbūt stilingiausias Lietuvos dainininkas Gabrielius Vagelis. Gyvenime – vienas kito gerbėjai, bet studijoje – rimti konkurentai Eglė ir Gabrielius entuziastingai kovėsi įnirtingoje detektyvų dvikovoje. Scenos žvaigždės stengėsi pelnyti komandoms kuo daugiau taškų, nes finale visi taškai virto pinigais.
Šou formatas – unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. „Muzikos detektyvai“ sujungia žaidimą, tyrimo elementus ir visiems iki skausmo žinomus hitus į vieną azartišką televizijos projektą. Beveik neįmanoma atsispirti gerai muzikai ir azartui.
„Man labai patiko dalyvauti šiame žaidime. Norėčiau dar!“ – po filmavimo sakė G. Vagelis, kuris, užvaldytas azarto, net kelis kartus krito ant žemės.
Maža to, Gabrieliui iš gėdos teko slėptis už dekoracijų, kai šis įtarė, jog jo muzikinis atsakymas ne tik neteisingas, bet ir gali nuvilti jo mylimos grupės nares.
Jam antrino ir E. Jakštytė-ELEY: „Man buvo labai „faina”. Visas žaidimas prabėgo labai greitai. Manau, kad žiūrovams namuose bus tas pats”.
Komandos per kelis veiksmo kupinus raundus sekė muzikinį pėdsaką: stengėsi atpažinti dainas iš kelių natų, demaskuoti dirbtinio intelekto iškraipytas klastotes, dainavo pavogtus dainų žodžius ir sprendė įkalčių mįsles.
Kuri žvaigždė atves savo muzikos detektyvų komandą į finalą? Ar superfinale detektyvams pavyks padvigubinti komandos pinigus ar jie sumažės per pusę? Visi atsakymai – „Muzikos detektyvų“ premjeroje antradienį, 20 val., per LNK .
Naujausi komentarai