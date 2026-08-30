Metas nušvitimui

Siripongas Akkarasriyukas, savo karjerą pradėjęs kaip paprastas ledų prekiautojas gatvėse, šiandien šalyje populiarų „Hawell’s“ prekės ženklą įkūrė 1999 m.
Kaip rašo „eVnExpress“, verslas greitai suklestėjo: per trejus metus buvo atidaryti 22 skyriai didžiausiuose prekybos centruose, o įkūrėjas tapo dažnu verslo laidų svečiu.
Tačiau vėliau sėkmė nusigręžė – konkurentai pasirašė išskirtines sutartis su prekybos centrais, išstumdami „Hawell’s“ iš rinkos.
Šiandien veikia tik viena fizinė prekės ženklo parduotuvė, tačiau verslininkas pirkėjui siūlo ne tik ją.
Už 5 mln. dolerių būsimasis vienuolis perleidžia visą verslo infrastruktūrą: 1,1 ha žemės sklypą, gamyklos pastatą su visa įranga ir licencijomis, prekės ženklą bei per 37 metus sukauptą verslo patirtį ir unikalius ledų receptus.
Verslininkas netgi paruošė ambicingą plėtros planą, kuris sėkmės atveju naujajam savininkui esą galėtų generuoti milijardinę apyvartą.
Radikalų gyvenimo posūkį S. Akkarasriyukas planavo jau 15 metų. Jis yra knygos apie budizmą autorius ir aktyvus lektorius, o per artimiausius dvejus metus ketina galutinai nutraukti ryšius su išoriniu pasauliu, įskaitant žmoną ir dukrą.
Jo tikslas – įkurti meditacijos centrą miške ir tapti arahatu, aukščiausią nušvitimą pasiekusiu asmeniu.
„Hawell’s“ yra ne tik verslas, tai dalis mano ir mano šeimos gyvenimo. Nors pasirinkau palikti pasaulietišką būtį, noriu matyti savo prekės ženklą judantį į priekį“, – teigė pats verslininkas.
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