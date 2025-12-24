Legendinis aktorius pasiruošęs sugrįžti į filmą „Vienas namuose“: pateikė savo idėją

M. Culkinas pateikė savo tęsinio idėją.
„Esu arba našlys, arba išsiskyręs. Auginu vaiką ir visa kita. Labai sunkiai dirbu ir neskiriu jam pakankamai dėmesio, o vaikas ant manęs pyksta ir galiausiai užsirakina namuose. [Kevino sūnus] manęs neįsileidžia... Ir jis yra tas, kuris man spendžia spąstus man“, – apie filmo idėją pasakojo M. Culkinas.
Aktorius teigė, kad namas būtų savotiška jų santykių metafora ir kad jo personažas turėtų „sugrįžti į sūnaus širdį“.
„Vienas namuose“ (1990 m.) – tai legendinė kalėdinė komedija apie berniuką Keviną, kuris vienas gina namus nuo įsilaužėlių.
Po šio filmo M. Culkinas tapo vienu populiariausių aktoriumi vaiku 10-ajame dešimtmetyje. Pirmoji franšizės dalis tapo dideliu hitu visame pasaulyje ir 1992 m. sugrįžo su tęsiniu „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“.
Režisierius Chrisas Columbusas rugpjūtį „Entertainment Tonight“ sakė, kad naujas „Vienas namuose“ filmas niekada neturėtų būti kuriamas.
„Manau, kad bandyti grįžti atgal ir atkurti tai, ką padarėme prieš 35 metus, yra klaida. Manau, kad tai turėtų būti palikta ramybėje“, – teigė Ch. Columbusas.
