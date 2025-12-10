Kybartuose įžiebta Kalėdų eglė

Kybartų miesto parke susirinkusiųjų laukė linksmi, netikėti nuotykiai ir pats Kalėdų senelis su pilnu maišu paslapčių.
Antradienio vakarą dar viename Lietuvos mieste įžiebta Kalėdų eglė. Ji nušvito Kybartuose.
Kybartų miesto parke susirinkusiųjų laukė linksmi, netikėti nuotykiai ir pats Kalėdų senelis su pilnu maišu paslapčių.
Kultūros centre šventiškai nusiteikę kybartiškiai ir miesto svečiai klausėsi grupės „Popkultūra“ koncerto.
