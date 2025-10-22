 Kardinaliai pasikeitusi Monika Ra tvirtina – tai ne plastinė operacija

2025-10-22 16:49
LNK inf.

Kaip niekada vidumi ir išore žydinti instagramo guru Monika Sesickaitė-Rachinštein atskleidė savo grožio paslaptį, kuri negali būti išmatuota materialiai. Sunkų kelią praėjusi moteris dabar dalijasi sėkmės raktu, kurio paieškos užtruko ilgai.

Monika Sesickaitė-Rachinštein
Monika Sesickaitė-Rachinštein / M. Sesickaitės-Rachinštein instagramo nuotr.

Monika Ra pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti dvi jos versijos – praeities ir dabarties. Ji pripažino, kad šie pokyčiai buvo neatsiejami nuo energetikos pasikeitimo.

„Jūs matote mane tokią, kokia esu dabar. Bet, patikėkit, kiek reikėjo nueiti iki šito taško. Tai dvi tos pačios moterys – tik viena… gerokai vyresnė“, – šyptelėjo ji.

Instagramo guru tikina, kad plastinė operacija čia niekuo dėta.

„Ne, čia ne plastinė operacija. Nėra kardinalių pokyčių išvaizdoje. Bet energetikoje? Milžiniškas skirtumas. Tai vadinasi, kai pagaliau išeini iš to užburto rato. Kai pradedi gyventi su pilna, atvira širdimi, akys nemeluoja“, – samprotavo Monika.

Šiame straipsnyje:
Monika Sesickaitė-Rachinštein
išvaizda
grožis

vilnietė
na ir kokiu ,,penzeliu,, antakius nupaišė, siaubas, jau nebemadinga
1
0
