Nuo odos iki sąnarių: vaistininkė paaiškino, kodėl šis maisto papildas toks svarbus

Plačiau apie tai pasakojo „Bioguto“ įkūrėja, vaistininkė Vaiva Bražinskienė.
– Kam žmogaus organizmui reikalingas kolagenas?
– Kolagenas mūsų organizme kaip karkasas. Jis yra struktūrinis baltymas, prie kurio viskas prisideda, ir tuomet turime stabilumą. Kolagenas suteikia mūsų odai, kaulams, raiščiams stangrumo.
– Kada verta pradėti vartoti kolageną?
– Po 25 metų organizme kolageno pradeda mažėti. Tad didžiausias kritimas būna apie 40 metus, nes tuomet kolageno sintezė sutrinka, jo mažėja ir atsiranda visų nelaukiamas raukšlėtas veidas, traškantys sąnariai ir kiti panašūs dalykai.
– Kaip greitai galime pajusti kolageno poveikį?
– Svarbu paminėti, kad, kai kalbame apie kolageną, dažnai galvojame tik apie odą. Tačiau jis yra svarbus ir mūsų sąnariams, kraujagyslėms, širdžiai. Tad viskas priklauso nuo to, kur norime tą poveikį pamatyti. Jei kalbame apie odą, plaukus, nagus – rezultatas pasimato po 8–12 savaičių. Jei kalbame apie sąnarius – reikėtų palaukti 4–6 mėnesių, o jei apie kaulų tvirtumą, turėtų praeiti visi metai.
– Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį renkantis kolageną?
– Rinka žmonėms siūlo daug įvairių variantų, tad dažnai kyla klausimų. Manau, pirmiausia – kokybė. Svarbu, iš ko kolagenas pagamintas. Pavyzdžiui, jūrinis kolagenas gali būti užterštas sunkiaisiais metalais, kurie būna jūroje. Tuo tarpu galvijų kolageno atveju svarbu, kad būtų sertifikuota žaliava. Kitas dalykas – molekulės dydis. Daugiausia klinikinių tyrimų padaryta su kolagenu, kurio molekulės dydis yra 2 tūkst. daltonų. Tokio dydžio kolageną pats organizmas suskaldo į mažesnius gabaliukus, kurie yra aktyvūs ir patys inicijuoja kolageno sintezę. Taip pat svarbu, kad kolagenas būtų atitinkamai hidrolizuotas, nes jei tai padaryta netinkamai – produktas būna nemalonaus skonio.
– Kokią kolageno formą geriausia rinktis – jūrinį ar galvijų?
– Galvijų kolagenas yra artimesnis žmogui pagal savo sandarą, todėl, manau, būtent jis.
– Ar kolageną galima vartoti nuolat, ar reikia daryti pertraukas?
– Kai klausiama, kada pasimato poveikis, žmonės dažnai galvoja apie vartojimo ciklą, tačiau kolageną galima vartoti nuolat.
– Ar galima gauti kolageno, pavyzdžiui, iš maisto?
– Galima, jei, pavyzdžiui, po 12 valandų virsime kaulų sultinį, tačiau reikėtų padirbėti, kad jį natūraliai pagamintume.
