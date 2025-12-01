 Grožio kalendorius gruodžiui: astrologinis gidas kiekvienai dienai

Grožio kalendorius gruodžiui: astrologinis gidas kiekvienai dienai

2025-12-01 05:00 kauno.diena.lt inf.

Gruodį daugelis natūraliai jaučiamės labiau pasirengę atsinaujinti – norisi ryškesnių stiliaus akcentų, naujų grožio ritualų ir drąsesnių sprendimų. Tam palankios ir astrologinės nuotaikos: Venera įžengė į Šaulio ženklą ir jame išliks iki gruodžio 24 d. Tai atneša lengvumo, laisvės ir noro eksperimentuoti.

Grožio kalendorius gruodžiui: astrologinis gidas kiekvienai dienai / Freepik.com nuotr.

Astrologė, „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova) aiškina, kokiomis dienomis verta planuoti grožio procedūras, o kada geriau susilaikyti nuo radikalių pokyčių.

Nuo dramatiško Skorpiono – prie lengvesnio Šaulio

Lapkričio mėnesį dominavo Venera Skorpione – intensyvus, dramatiškas laikotarpis. Grožis buvo suvokiamas per gelmės, krizės ir vidinės kovos prizmę: troškome radikalių pokyčių, tačiau jie dažnai atėjo per abejones ir net skausmingus išgyvenimus.

„Venera Skorpione stūmė į kraštutinumus – arba viskas, arba nieko. Tai tiesiogiai atsispindėjo požiūryje į save ir savo išvaizdą“, – teigia astrologė.

Gruodį situacija keičiasi. Skorpiono laikotarpio įtampa slūgsta, o dramatiškus išgyvenimus keičia įkvėpimo, atvirumo ir džiaugsmo energija. Išvaizda tampa būdu išreikšti vidinę laisvę ir optimizmą, o bet kokie žingsniai grožio srityje suvokiami lengviau ir teikia daugiau malonumo.

Gruodžio 15 d. Marsas įžengia į Ožiaragį – antroji mėnesio pusė palanki pradėti fitneso programą ir ilgalaikes odos priežiūros procedūras. Gruodžio 24 d. vakarą Venera taip pat pereina į Ožiaragį ir atveria rimtesnio, klasikinio požiūrio į grožį laikotarpį. Čia įsijungia disciplina, kuri padeda pasiekti apčiuopiamų rezultatų.

Kodėl svarbus Mėnulis?

Kuriant grožio kalendorių, svarbu atsižvelgti ne tik į Veneros tranzitus ir jos aspektus su kitomis planetomis, bet ir į Mėnulio judėjimą per Zodiako ženklus. Mėnulis valdo kūno ritmus, nuotaiką ir energiją, todėl jo fazės ir tranzitai tiesiogiai veikia procedūrų rezultatus.

  • Augantis Mėnulis – geriausias metas pradėti odos priežiūros kursus, stiprinimo procedūras ir viską, kas skirta augimui bei atsinaujinimui.

  • Mažėjantis Mėnulis – palanku atsikratyti nereikalingo: detoksikuotis, valyti odą, šalinti nepageidaujamus plaukelius.

  • Pilnatis ir jaunatis – padidėjusio jautrumo dienos, kai geriau vengti drastiškų intervencijų ir sudėtingų procedūrų.

Mėnulio tranzitai per Zodiako ženklus:

  • Ugnies ženklai (Avinas, Liūtas, Šaulys) – palanku ryškiems stiliaus ir įvaizdžio pokyčiams.

  • Žemės ženklai (Jautis, Mergelė, Ožiaragis) – sustiprina odos, plaukų ir kūno procedūrų poveikį.

  • Oro ženklai (Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis) – tinka eksperimentams su makiažu, aksesuarais ir subtiliais atnaujinimais.

  • Vandens ženklai (Vėžys, Skorpionas, Žuvys) – palanku SPA, atsigavimui ir švelnioms, atpalaiduojančioms procedūroms.

Toliau – išsamus 2025 m. gruodžio grožio kalendorius pagal Mėnulį.

Iki gruodžio 5 d. – Mėnulis auga

Gruodžio 1 d. – Mėnulis Avine

Mėnulis Avine sudaro ugnies trigoną su Venera, todėl susidaro palanki atmosfera:

  • chirurginėms procedūroms,

  • grožio injekcijoms,

  • kūno formavimui per fizinį aktyvumą.

Tai diena, kai drąsesni sprendimai gali pasiteisinti.

Gruodžio 2–3 d. – Mėnulis Jautyje

Mėnulis Jautyje susijęs su grožiu, komfortu ir fizine gerove. Palanku:

  • kūno priežiūrai: masažai, anticeliulitinės programos, įtampos mažinimo ir tonuso gerinimo procedūros;

  • kosmetologijai: veido valymas, odos procedūros, nepageidaujamų plaukų šalinimas (poveikis gali būti ilgalaikis);

  • namų priežiūrai: plaukų ir odos kaukės, ypač su natūraliais produktais – medumi, aliejais, žolelėmis.

Gruodžio 4 d. – Mėnulis Dvyniuose

Energetika lengva, bendraujanti, skatinanti permainas. Tačiau pilnaties išvakarėse kūnas ir emocijos tampa jautresni, todėl rinkitės švelnias procedūras:

  • drėkinančias veido kaukes,

  • odos drėkinimą,

  • lengvas plaukų procedūras.

Gali kilti noras kažką kardinaliai pakeisti, bet geriau apsiriboti laikinais pokyčiais, ne radikaliomis transformacijomis.

Gruodžio 5 d. – Pilnatis Dvyniuose

Rekomenduojama vengti:

  • sudėtingų operacijų,

  • radikalių kosmetinių procedūrų,

  • didelių įvaizdžio pokyčių (pavyzdžiui, visiškai naujos plaukų spalvos, plastinių operacijų).

Gerai veiks atsipalaidavimas: kvėpavimo pratimai, lengvi masažai, pasivaikščiojimai, viskas, kas mažina nervinę įtampą.

Gruodžio 6–20 d. – Mėnulis dyla

Gruodžio 6–7 d. – Mėnulis Vėžyje

Neperkraukite savęs procedūromis – daugiau poilsio ir švelnios priežiūros. Palanku:

  • detoksikacija,

  • lengvos dietos ir iškrovos dienos,

  • odos ir kūno valymas.

Galimi lengvi, kūrybiški eksperimentai, tačiau rimtas intervencijas geriau atidėti.

Gruodžio 8–9 d. – Mėnulis Liūte

Mėnulis Liūte sudaro harmoningus aspektus su Venera Šaulyje – tai puikus metas gilesnėms įvaizdžio transformacijoms:

  • stiliaus keitimui,

  • garderobo atnaujinimui,

  • ryškiems, saviraišką pabrėžiantiems sprendimams.

Grožis tampa žaismingesnis ir laisvesnis.

Gruodžio 10–11 d. – Mėnulis Mergelėje

Ypač palankios dienos procedūroms su terapiniu poveikiu:

  • injekcijos (botulino toksino terapija, mezoterapija, biorevitalizacija, plazmoterapija),

  • aparatinės procedūros (RF liftingas, lazerinis atjauninimas, SMAS liftingas),

  • įvairūs pilingai, problemų – spuogų, pigmentacijos, amžiaus pokyčių – korekcijai.

Tačiau dėl įtemptų Veneros ir Mėnulio aspektų patariama vengti drastiškų sprendimų, susijusių su įvaizdžio keitimu ar plastinėmis operacijomis.

Gruodžio 12–14 d. – Mėnulis Svarstyklėse

Tai dienos kūrybiniams eksperimentams:

  • makiažui,

  • kvepalams,

  • stiliaus akcentams.

Puikus metas atnaujinti įvaizdį ir pradėti naujus priežiūros įpročius. Galimi drąsūs šukuosenos sprendimai ir naujos detalės, išryškinančios individualų stilių.

Gruodžio 15–17 d. – Mėnulis Skorpione

Nepalankus metas medicininėms ir kosmetinėms procedūroms, susijusioms su išvaizda. Geriau susilaikyti nuo intervencijų ir didesnių grožio eksperimentų.

Gruodžio 18–19 d. – Mėnulis Šaulyje, jungtyje su Venera

Dylantis Mėnulis palengvina valymo ir detoksikacijos procesus, o jungtis su Venera sustiprina grožio, harmonijos ir savęs priežiūros temą. Šaulio energija skatina atsinaujinti ir eksperimentuoti, tačiau praktiškai geriausia dėmesį sutelkti į:

  • valymo ir detoksikacijos procedūras,

  • nereikalingų dalykų atsisakymą,

  • kūno ir odos „apsivalymą“.

Gruodžio 20 d. – Jaunatis Šaulyje

Ideali diena:

  • veido valymui, pilingams,

  • odos ir kūno detoksikacijos programoms,

  • epiliacijai, antakių formavimui,

  • nereikalingų produktų šalinimui iš grožio rutinos,

  • anticeliulitinėms ir drenažo programoms (masažai, įvyniojimai, patinimus mažinančios procedūros).

Sudėtingos chirurginės ar radikalios kosmetinės procedūros – nepalankios.

Nuo gruodžio 21 d. – Mėnulis vėl auga

Gruodžio 21–22 d. – Mėnulis Ožiaragyje

Gerai tinka:

  • veido ir kūno šveitimui,

  • kaukėms,

  • tonusą ir elastingumą gerinančioms procedūroms.

Galima išbandyti naujus makiažo atspalvius ar aksesuarus, tačiau be radikalių pokyčių. Geriau akcentuoti natūralų grožį ir neperkrauti savęs procedūromis.

Gruodžio 23–24 d. – Mėnulis Vandenyje

Puikus metas:

  • eksperimentams su šventiniu makiažu,

  • drąsiems stiliaus sprendimams,

  • ryškiai, iš minios išsiskiriančiai išvaizdai.

Viskas, ką darysite dėl savo grožio šiomis dienomis, labiau trauks dėmesį ir „švytės“.

Gruodžio 25–26 d. – Mėnulis Žuvyse

Nuo gruodžio 25 d., Venerai perėjus į Ožiaragį, palanku pereiti prie formalesnio ir klasikinio stiliaus. Čia susijungia Mėnulio Žuvyse švelnumas ir jautrumas su Veneros Ožiaragyje rimtumu ir struktūra.

  • Mėnulis Žuvyse sustiprina odos ir kūno jautrumą – rinkitės švelnias, raminančias procedūras: drėkinimą, SPA, atpalaiduojančius masažus, vandens ir aliejų ritualus.

  • Idealiai tinka veido ir plaukų kaukės, aromaterapija, druskos vonios.

  • Venera Ožiaragyje diktuoja švaresnes linijas ir minimalizmą: klasikinės šukuosenos, neutralus makiažas, elegantiški, tvarkingi aksesuarai.

Paskutinės gruodžio dienos palankiausios grožiui

Gruodžio 27–28 d. – Mėnulis Avine įtemptuose aspektuose su Venera

Geriausia apsiriboti:

  • pagrindinėmis odos priežiūros priemonėmis,

  • drėkinimu, lengvomis kaukėmis,

  • plaukų maitinimu.

Vidinei įtampai mažinti tinka lengva mankšta, joga, kvėpavimo pratimai. Venkite radikalių procedūrų (plastinių operacijų, agresyvių pilingų) – spontaniški eksperimentai gali būti nesėkmingi.

Gruodžio 29–31 d. (iki 15.13 val.) – Mėnulis Jautyje

Mėnulis Jautyje sudaro harmoningus aspektus su Venera Ožiaragyje – tai vienas palankiausių laikotarpių grožiui ir savęs priežiūrai visą gruodį.

  • Jaučio ženklą valdo Venera, todėl sustiprinama harmonija, estetika ir kūno komfortas.

  • Viskas, kas nukreipta į augimą ir savęs tobulinimą, duoda pastebimą, ilgalaikį poveikį.

Augantis Mėnulis Jautyje – idealus metas:

  • stiprinimo ir maitinimo procedūroms,

  • naujų sveikatos ir grožio įpročių pradžiai,

  • harmoningo, klasikinio ir gražaus įvaizdžio kūrimui.

Šiame straipsnyje:
grožio horoskopas
grožis
astrologija
grožio patarimai

