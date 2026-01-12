Verslininkas Dovydas Laukys: tokią moterį mylėčiau net ir kitoje Visatoje!

Skandalistas, lovelasas, moteris keičiantis kaip kojines – tokie apibūdinimai kyla išgirdus Dovydo vardą. Dvejos santuokos, pasibaigusios skyrybomis, ir skandalas, kai paaiškėjo, kad nauja jo mylimoji – neseniai už ilgamečio širdies draugo ištekėjusi turinio kūrėja, didžėjė Simona Burbaitė. Šiandien paklaustas apie jam klijuojamus epitetus Dovydas sako, kad norint iš tiesų jaustis laimingu, reikia klausyti ne apkalbų, aplinkinių patarimų ar pamokymų, o savęs, ir tiesiog daryti tai, ko nori čia, ir dabar.
Kiekvieną savaitę Dovydas dalinasi naujienlaiškiu apie santykį su savimi ir pasauliu, o jo paskyroje socialiniame tinkle daug trumpų vaizdo įrašų su savotiškomis įžvalgomis ieškantiems atsakymų į gyvenimiškus klausimus. Jis planuoja išleisti knygą, o neseniai kartu su Simona pradėjo tinklalaidę „Kažką įdomiau“, kurioje dalinasi asmeniniais pokalbiais įvairiausiomis temomis. „Nesu nei guru, nei gyvenimo vedlys ir būti juo neketinu. Tiesiog dalinuosi daugelio primiršta išmintimi, padedančia išlikti sąžiningais sau“, – teigs D. Laukys. Visos Dovydo įžvalgos iš asmeninės patirties, o jos, akivaizdu, užtektų ne vienam gyvenimui, tačiau jis dėl nieko nesigaili.
„Pačios primityviausios – tai skyrybos, bet buvo ir visokiausių kitų dalykų. Yra buvę visokių depresinių epizodų, traumų, bankrotų, bėdų, skandalų. Yra tekę tvarkytis su daug mėšlo. Yra buvę ir nuostabių akimirkų, kur atrodo, kad laimingesnis jau tikrai nebūsi už šią akimirką“, – pasakos D. Laukys.
Kartu su Simona Dovydas pasakos Lietuvoje leidžiantis paskutines savaites – pora išvyksta gyventi į mados ir meno sostinę Milaną. „Lietuva man patinka, bet čia per mažai saulės, tad keliamės ten, kur galėtume ja mėgautis“. Simona garso stilistė ir didžėjė, neseniai pasirašiusi sutartis su net dviem modelių agentūromis, o Dovydas turi skaitmeninės rinkodaros agentūrą,
padedančią verslams efektyviai pasiekti klientus, parduoti prekes ir paslaugas. Abiejų veiklos leidžia dirbti bet kurioje pasaulio šalyje, tad kodėl gi ne?
Kodėl pirmos dvi Dovydo santuokos baigėsi skyrybomis? Kuo jį sužavėjo televizijos šokių projekte sutikta, tik ką ištekėjusi Simona Burbaitė? Ir ką turi omenyje sakydamas, kad sėkmingiems santykiams svarbiausia apsisprendimas? Gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
Naujausi komentarai