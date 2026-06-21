Joninės be didelių investicijų

Esmė – tradicijos
Pasak atsakingo skolinimosi platformos „Credit24“ rinkodaros vadovės Neringos Žemaitės, viena didžiausių Joninių šventimo klaidų – mėginimas nusipirkti gerą nuotaiką besaikiu išlaidavimu, nors tikroji Joninių esmė skatina priešingą požiūrį.
„Pastebime, kad šventiniu laikotarpiu gyventojų išlaidos dažnai išauga labiau, nei buvo planuota, o po švenčių tenka ieškoti būdų, kaip subalansuoti biudžetą. Tačiau Joninės yra viena palankiausių švenčių taupyti, nes svarbiausi jų atributai – gamta, laužas ir bendrystė – beveik nieko nekainuoja. Svarbiausia pakeisti požiūrį: prabangią sodybą prie ežero gali pakeisti palapinė po žvaigždėmis, pačių surinktų žolynų arbata ir ant laužo gamintas maistas“, – sako N. Žemaitė.
Vasaros sezonas daugeliui lietuvių tampa didžiausių išlaidų laikotarpiu – trumpas šiltasis periodas skatina norą kiekvieną savaitgalį išnaudoti maksimaliai.
„Paradoksalu, tačiau kokybiškai pailsėti nepavyks, jei visą laiką jausite įtampą dėl senkančios banko sąskaitos. Finansinis stresas yra vienas didžiausių poilsio priešų. Daugiau tikro, nevaržomo laiko sau ir artimiesiems gali suteikti kur kas daugiau jėgų nei brangios, bet biudžetą viršijančios pramogos“, – teigia bendrovės atstovė.
Pasak N. Žemaitės, planuojant Jonines svarbu laikytis trijų principų: atsakingai planuoti išlaidas, prisiminti tikrąją šventės esmę – ryšį su gamta ir tradicijomis – ir blaiviai vertinti savo finansines galimybes.
Spontaniškai išleisite daugiau
Didžiausią žalą asmeniniam biudžetui dažniausiai daro neplanuoti ir impulsyvūs sprendimai, priimami paskutinę akimirką.
Spontaniški pirkiniai degalinėse ar pakelės parduotuvėse, taip pat perteklinis maisto kiekis, kurio dalis vėliau taip ir lieka nesuvartota, gali nepastebimai išauginti šventės išlaidas ir išbalansuoti biudžetą.
Vienas iš būdų to išvengti – iš anksto suplanuoti ne tik biudžetą, bet ir pačias šventės organizavimo detales. Pvz., taupyti padeda suneštinių vaišių principas. Kai kiekvienas šventės dalyvis atsineša dalį maisto ar gėrimų, išlaidos pasiskirsto tolygiau, o vaišių stalas išlieka gausus ir įvairus. Be to, tai ne tik sumažina kiekvieno šventės dalyvio išlaidas, bet ir stiprina bendrystę, kuri ir yra tikroji šios šventės esmė.
„Geriausia prevencija nuo finansinių pagirių – išankstinis planavimas ir aiškiai nusistatytas biudžetas. Dar prieš šventę reikėtų įsivertinti, kiek galite skirti apgyvendinimui, maistui, pramogoms ir kitoms išlaidoms. Turint konkretų planą, lengviau išvengti impulsyvių pirkinių ir situacijų, kai šventės išlaidos viršija finansines galimybes“, – pataria specialistė.
Pasak N. Žemaitės, didžiausia klaida – šventėms skirtas išlaidas planuoti neįvertinus asmeninio biudžeto ir kasdienių finansinių įsipareigojimų.
„Išlaidavimas dažnai baigiasi tuo, kad tenka ieškoti papildomų finansinių šaltinių. Tačiau Joninės tikrai nėra priežastis skolintis ar prisiimti nereikalingų finansinių įsipareigojimų. Finansinis raštingumas reiškia gebėjimą iš anksto planuoti išlaidas ir realiai įvertinti savo galimybes“, – teigia bendrovės atstovė.
Planuojant Jonines svarbu prisiminti tikrąją šventės esmę ir blaiviai vertinti savo finansines galimybes.
Yra ką veikti
Norint Jonines praleisti smagiai ir aktyviai, visai nebūtina žvalgytis į brangias kaimo turizmo sodybas, kurių kainos šiuo metu neretai pasiekia metines aukštumas.
Tiems, kurie ieško magiškos atmosferos, bet nori išvengti nakvynės išlaidų, N. Žemaitė rekomenduoja apsvarstyti vienos dienos išvykas į kultūros centrus, pvz., Kernavę. Ši vieta per Jonines tampa etnokultūros epicentru, kur galima pamatyti senovines apeigas, dalyvauti uždegant laužus ir pasisemti energijos visai vasarai, o vakare tiesiog sugrįžti namo.
Stovyklavimas su palapinėmis tam skirtose stovyklavietėse taip pat išlieka viena pigiausių ir romantiškiausių alternatyvų – pabūsite gamtoje ir išvengsite didžiausių šventinio savaitgalio išlaidų, kurios dažniausiai sudega nuomojantis sodybas.
Baidarių žygiai – viena populiariausių lietuviškų vasaros pramogų – taip pat gali būti puikus būdas paminėti ilgiausią dieną, jei viskas planuojama racionaliai. Specialistų teigimu, subūrus didesnę draugų kompaniją ir pasidalijus nuomos, transporto išlaidas, ši pramoga tampa viena prieinamiausių.
„Juk šventės kokybę lemia ne vieta, kurioje nakvojate, o įspūdžiai, kurių parsivežate. Vienos dienos išvyka į istorinę vietą ar naktis po atviru dangumi gali suteikti daugiau emocijų nei sūkurinė vonia. Naktinės maudynės, saulės pasitikimas ar šokinėjimas per laužą sukuria kur kas stipresnių prisiminimų. Po Joninių geriau nubusti ne tik pailsėjusiam, bet ir žinant, kad finansinė situacija stabili, – tai būtina norint ramiai mėgautis likusia vasara“, – teigia specialistė.
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