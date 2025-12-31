– Pianinu pradėjote skambinti būdama penkerių su puse. Kas pasodino prie instrumento?
– Pati. Sugalvojau, kad man reikia groti. Mama pasakoja, kad tiesiog paprašiau: „Mamyte, aš noriu mokytis muzikos mokykloje.“ Kadangi mano pirštukai kaip beveik šešiametės buvo santykinai ilgi, man rekomendavo fortepijono specialybę.
Vėliau, jau būdama šešerių, išgirdau tokį vaikui, sakyčiau, monstrišką kūrinį – Frederico Chopino valsą. Jis man padarė tokį didelį įspūdį, jog sugalvojau, kad mano tikslas – išmokti groti tą kūrinį. Tai užtruko beveik septynerius metus muzikos mokykloje – trylikos metų jį grojau konkurse Italijoje, laimėjau pirmą vietą. Tada apėmė didelis pasitenkinimo jausmas, kad jau kažką galiu.
Tačiau kiek per tuos septynerius metus buvo nusivylimų, frustracijos, kad man nepavyksta, kad be mokytojos nieko negaliu... Ir priklausomybė, ir abejonės, ir monotonija, nes grojimas fortepijonu yra labai vieniša veikla.
Turėjau labai griežtą mokytoją. Taip, ji mane išmokė groti, buvo labai pedantiška, metodiška, ji buvo man autoritetas, tačiau buvo laikotarpių, kai fortepijono pamokų bijodavau. Neseniai lankiausi Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje, kurioje mokiausi, skaičiau paskaitą, o grįždama automobilyje apsiverkiau, nes buvusi mokytoja man pasakė: „Ievute, tu esi stebuklas, labai tavimi džiaugiuosi ir didžiuojuosi.“ Aš tų žodžių laukiau 25-erius metus.
Ji mane motyvuodavo sunkiu darbu, konkursais – ne pagyrimais ir ne liaupsinimu. Dviprasmiškai dėl to jaučiuosi, nes, kai pagalvoju, gal niekada ir nebūčiau tapusi pianiste, jeigu ne ji. Tikslo siekimas, tai, kad norėjau sau, jai įrodyti, kad sugebu, galiu, esu talentinga, vedė mane tuo keliu.
Dabar turiu savo mokinių ir dažnai juos pagiriu, nes man to labai reikėjo vaikystėje. Pažadėjau sau, kad elgsiuosi kitaip.
Nepaisant to, esu labai dėkinga už visas pamokas, nes nebūčiau čia be praeities. Ta fortepijono mokykla užgrūdino. Konkurencija, nuolatinis siekis, kad turiu būti geriausia, turiu būti pirma, buvo varikliukas.
Galvojau, kad Lietuvos mastu visai gerai groju – juk laimėjau ne vieną pirmą vietą, gavau Vyriausybės, prezidento Valdo Adamkaus apdovanojimų. Tačiau kai išvažiavau mokytis į užsienį, supratau, kad gyvenau burbule. Nuvažiuoji į Italiją, Nyderlandus, Vokietiją ir supranti, kad esi tik mažas žuveliukas didžiuliame okeane.
– Būtent ten, užsienyje, paskatinimo žodžių sulaukdavote gerokai dažniau ir ten pavyko atrasti savo kelią?
– Nyderlanduose mokytojai man įskiepijo, kad turiu nebijoti savęs, kas esu, ir tai rodyti, tada atsiras ir auditorija, kuriai patiksiu. Nebandome tapti antru Lang Langu, antra Helene Grimaud ar Yuja Wang.
Bakalauro studijų laikotarpiu sulaužiau daug stereotipų, pradėjau groti repertuarą, kurio niekada prieš tai negrodavau. Taip, turėjau groti visus tuos etiudus, grandiozines sonatas – labai daug tikro pianistų repertuaro. Tačiau tada, kai jau pajėgi tai groti, pradedi galvoti: ar noriu dar keliomis sekundėmis greičiau sugroti tą kūrinį, dar techniškiau, virtuoziškiau? Ar tai viskas, ko noriu gyvenime?
Mokytojas leido man eksperimentuoti – groti muziką, kurios nebuvo privalomoje programoje, improvizuoti, aranžuoti. Mes kartu ieškojome kitokių saviraiškos galimybių ir aš pradėjau klausytis, kas mano viduje. Leisti sau ieškoti – vidinė žmogaus laisvė.
Nyderlanduose mokytojai man įskiepijo, kad turiu nebijoti savęs, kas esu, ir tai rodyti, tada atsiras ir auditorija, kuriai patiksiu.
Paskutiniais bakalauro ir pirmaisiais magistro studijų metais pradėjau vesti savo koncertus. Nuo vaikystės mačiau, kaip pianisto koncerte užlipa koks nors robotas į sceną, nusilenkia, sugroja ką nors ne iš šio pasaulio, nusilenkia ir išeina. Neišgirsi nė žodžio iš to žmogaus lūpų. Jis yra aukščiau nei publika. Aš vis galvodavau: bet juk jis – irgi žmogus, tai kodėl toks šaltas su mumis? Kodėl mes, publika, jaučiamės prastesni už jį? Kai man buvo gal 22-eji, suvokiau, kad noriu būti vieno lygmens su publika. Aš esu tik žmogus ir noriu ryšio. Tada pradėjau vesti savo koncertus, kalbėti, nes tai įžemina. Kai išgirsti atlikėją kalbant, supranti, kad jis toks pats žmogus, tik turi kokį nors įgūdį. Tai buvo toks atradimo momentas – aš kalbėsiu per koncertus. Išlydėsiu klausytojus po koncerto. Jiems skirsiu dėmesio paspausdama ranką, apkabindama, pakalbindama. Darysiu tai ne dėl to, kad niekas kitas to nedaro, o todėl, kad aš tuo tikiu, tokia esu – nuoširdžiai noriu skirti jiems dėmesio, noriu būti pasiekiama. Taip išsigryninau savo nišą, supratau, dėl ko žmonės norės ateiti į mano koncertus.
Pradžia buvo labai sunki, nes kai groji, jau galvoji, ką pasakysi, o kai kalbi – ką dabar grosi: dėmesys šokinėja, nesusikoncentruoji. Tačiau koks dešimtas koncertas jau buvo labai vykęs. Dabar tai visiškai mano gyvenimas. Per dešimt metų įpratau tai daryti.
Tačiau, kad tai išsigryninčiau, reikėjo išvažiuoti į užsienį. Lietuvoje tikriausiai nė nebūčiau to pabandžiusi, nes čia klasikinė muzika per lėtai evoliucionavo, repertuaras vis dar beveik nesikeičia. Moderni muzika ateina po truputį, mes dar gyvename labai konservatyvioje visuomenėje.
Grįžusi į Lietuvą viską kūriau nuo nulio. Turėjau įrodyti, kad fortepijonas vertas skambėti arenoje. Tai buvo rizikingas veiksmas. Rengdama savo „Grand Piano Show“ norėjau parodyti jaunajai kartai, suaugusiesiems, kad grojimas fortepijonu gali būti kitoks, kad tai nenuobodu, nemonotoniška ir ne vien tik sunkus darbas, tai gali būti kieta.
– Ir pavyko – juk savo „Grand Piano Show“ sulaukėte tūkstantinių klausytojų minių...
– Kai atradau savo nišą, prasidėjo tikrasis mano išsilaisvinimas, jis vis dar tęsiasi. Viduje esu aukšto lygio, profesionali žmonių pianistė, kurios tikslas šiuo gyvenimo etapu – pasiekti kuo daugiau žmonių širdžių. Turiu savo viziją, kas esu ir ką, atsisėdusi prie instrumento, noriu perduoti žmonėms.
Tačiau dar ne taip seniai manyje buvo didžiulis susipriešinimas. Yra dvi Ievutės. Viena – ta, kuri baigė – būkime biedni, bet teisingi – rusų pianizmo mokyklą su muštru, konkurencija, spaudimu, siekiu būti geriausia. Ir kita – Ievutė, kuriai nesvarbu, kiek žmonių į jos koncertą ateis, svarbu, kaip jie jausis, ar pavyks juos paliesti darant tai, kuo tiki. Kad ir kaip sunku, kad ir koks triukšmas aplink, dabar aš klausausi vidaus. Nebijau būti, kas esu, ir tai perduodu.
Kai atradau savo nišą, prasidėjo tikrasis mano išsilaisvinimas, ir jis vis tęsiasi.
Man atrodo, kad tos dvi Ievutės praeitais metais apsikabino, susitaikė, pagaliau suprato viena kitą. Jos dabar sutelkia jėgas bendram tikslui. Pavyzdžiui, anksčiau negalėdavau džiaugtis iki galo. Kai paskelbėme „Grand Piano Show“, turėjome tam tikrų tikslų – kiek bilietų turėtų būti parduota, kad tas šou atsipirktų. Tačiau buvo laikotarpis, kai pardavimas sekėsi labai prastai. Tada save graužiau – galvojau, kad kažkas man blogai, jeigu žmonės netiki ta idėja, nenori ateiti. Čia išryškėjo nuo vaikystės lydėjęs perfekcionizmas: paskelbei apie savo svajonių šou, bet negali pasidžiaugti, nes vis galvoji, kad galėtų būti dar geriau. Jeigu man kas nors pernai pavasarį būtų pasakęs, kad šiemet į mano koncertą „Žalgirio“ arenoje ateis daugiau nei 5 tūkst. žmonių, būčiau maniusi, kad tai utopija. Tačiau tai įvyko, tai realybė, o aš vis dar galvoju, kad tai nepakankama, – argi ne absurdas? Dabar suvokiu – jeigu tai tęsis, niekada nesijausiu išsipildęs žmogus. Svarbu, kas vyksta dabar, dabar reikia išjausti, padėkoti. Kas laukia ateityje – pamatysime.
– Būtent tada, kai viskas pavyko, jus ištiko labai neįprastas dalykas – džiaugsmo priepuolis? Net teko konsultuotis su šeimos gydytoja.
– Tai atsitiko paskutinę metų dieną, po „Grand Piano Show“ „Twinsbet“ arenoje Vilniuje. Mane apėmė euforijos priepuolis – pirmą kartą tiesiog nesuvaldžiau emocijų. Visa pulsavau adrenalinu, kūnas, atrodo, net drebėjo, galvojau, kad dar du koncertus sugročiau, nors buvau pervargusi, mažai miegojusi. Pulsas buvo toks, kad, atrodė, širdis iššoks iš krūtinės. Visi miega, namuose tyla, o aš neturiu kur dėtis. Nuėjau į skalbyklą ir tvarkiausi – kitaip neturėjau kur išlieti energijos.
Tačiau tada supratau, kad tai, ką darau, yra labai gerai, kad tai reikalinga, nes tiek žmonių susirenka. Žmonėms reikia ko nors, ką aš jiems galiu padovanoti.
– Paskutinę vidurinės mokyklos klasę baigėte Italijoje, mokslus tęsėte Nyderlanduose, kur įgijote du bakalauro laipsnius: ES politikos ir ekonomikos bei fortepijono. Apsigynėte dar du magistrus: menų ir paveldo bei fortepijono. Paskui nusprendėte įgyti dar vieną – modernios muzikos magistro – laipsnį. Dabar ir gyvenime veiklų gausu. Ar nuo tokio krūvio negresia pervargti, perdegti?
– Manau, grėsė, ir labai rimtai. Iš tikrųjų aplink yra daug žmonių, kurie gyvena perdegę, bet to net nežino, nes gyvename perteklinėje visuomenėje, viskas vyksta labai greitai... Neturime tobulesnių smegenų, bet mūsų gyvenimo būdas tikrai labai pasikeitė.
Gyvenime jaučiuosi kaip amžina studentė – vis ko nors mokausi. Nenoriu senatvėje gailėtis, kad ko nors nepadariau. Tačiau mano fizinis kūnas kartais labai aiškiai parodo, kai visko – per daug. Kaip? Atsikeliu ryte – skauda raktikaulį, keisčiausią įmanomą kūno dalį. Iškart žinau, kad kūnas mane įspėja pristabdyti. Arba labai traukia odą – atsikeli ryte ir jauti, kad galėtum kremo vonioje išsimaudyti. Arba galvą nei iš šio, nei iš to pradeda skaudėti. Jei taip atsitinka – žinau, kad reikia pailsėti arba kitaip dėliotis prioritetus. Tai puikiai suvokiu, todėl turiu aiškiai apsibrėžusi savo darbo valandas. Kaip tai atrodo? Vieni sunkiausių mano pokalbių rugsėjį buvo su mokiniais, kai turėjau jiems pasakyti, kad studijoje dirbsiu tik keturias dienas per savaitę – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir griežtai 16 val. baigsiu darbą, nes noriu pasiimti dukrą iš darželio ir visą vakarą turėti laisvą.
Turiu artimuosius, komandą, pagalbininkų, ir tai man suteikia ramybę.
Kai grįžtu namo, telefoną padedu į šalį ir visą vakarą esu tik su šeima – su dukra Marija ir vyru Marijonu. Būti su artimaisiais man – geriausias poilsis. Mes gyvename kaime, pro langus matyti tik laukai, medžiai ir miškas. Tad visas vakaras skirtas poilsiui: pabūti su jais, pasivaikščioti, išvažiuoti dviračiais, skaniai valgyti ar tiesiog nieko neveikti. Man atrodo, tai labai svarbu. Juk jeigu dirbi nesustodamas, nuolat esi paskendęs rūpesčiuose, prarandi gyvenimo ir kūrybos ugnelę.
Penktadieniais nedirbu ir dukra neina į darželį – būname namuose. Čia mūsų dovana sau – turime trijų dienų savaitgalį. Štai taip savo gyvenimą ir konstruojame.
Tiesa, daugelis neįsivaizduoja, kaip aš viską spėju. Tačiau juk esu ne viena. Turiu artimuosius, komandą, pagalbininkų, ir tai man suteikia ramybę, kad visada turėsiu į ką atsiremti.
Dar yra mano nuostabus vyras, kuris žiūri į mano karjerą kaip į bendrą šeimos reikalą. Jei reikia, jis ir dukra pasirūpina, ir valgyti pagamina, ir apie visa kita pagalvoja. Pirmus pusantrų metų, kai žindžiau Mariją, vyras su dukra važiuodavo į kiekvieną koncertą. Per aštuoniolika mėnesių apkeliavome penkiolika pasaulio šalių. Nesistengiu tuo piktnaudžiauti, bet visada žinau, kad yra kam vienus ar kitus reikalus perduoti.
– Tačiau yra vienas dalykas, kurio niekaip niekam negalite perduoti, – buvimas mama?
– Taip. 24 valandas per parą.
– Kaip laviruojate tarp profesinių ambicijų ir noro būti gera mama?
– Žinote, labai daug visko patyriau vaikystėje. Tačiau labiausiai prisimenu, kad ir kas buvo, kad ir koks etapas, – tvirtą ryšį su tėvais. Mes su sese kurį laiką gyvenome su seneliais, nes abu tėvai dėl darbų buvo emigravę į Jungtines Amerikos Valstijas. Aš savo tėvelio nemačiau trejus metus ir tris mėnesius, nuo 2000 iki 2003 m. Tais laikais neturėjome nešiojamojo kompiuterio, pas senelius buvo tik laidinis telefonas ir sekmadieniais galėdavau 15 minučių pasikalbėti su tėčiu, išgirsti jo balsą. Kai tai pasakoju, atrodo, trauminė patirtis. Iš tikrųjų buvo labai sunku. Tačiau... Mes kas savaitę ranka rašydavome laiškus vienas kitam, tėtis man užduodavo namų darbų – turėdavau pasidomėti, atsakyti į įvairius klausimus, ką nors jam nupiešti. Jis visą laiką stengėsi palaikyti ryšį, lyg būtų šalia.
Kas dar atsitiko? Mano su sese toks ryšys, kokio turbūt jokios sesės pasaulyje neturi, nes maždaug pusantrų metų, kai nebuvo šalia nė vieno iš tėvų, mes viena kitai buvome visas pasaulis. Aš jai buvau mama, geriausia draugė, kambariokė, kas tik nori. Mes iki šiol kiekvieną dieną skambinamės. Jau ir į sceną lipame kartu – ji yra operos solistė.
Su mama, seneliais, kurie mus augino, – gražiausias ryšys. Skambinu močiutei kiekvieną savaitę ir, kai tik būname Kaune, aplankome.
Galvodama apie visa tai dar labiau vertinu savo tėvus, nes jie mus mylėjo labai stipriai ir net per atstumą, kaip galėjo, tą meilę rodė. Tačiau jeigu man dabar reikėtų trejiems metams išvažiuoti į užsienį ir palikti savo dukrą... Negaliu to įsivaizduoti, iškart ašaros kaupiasi.
Kaip auga mūsų dukra? Trankosi po įvairias šalis, koncertus. Neseniai 15,5 valandos važiavome iš Nyderlandų į Lietuvą ir kelionė buvo nuostabi. Ji įpratusi keliauti ir vaikui tai normalu. Ką mes jai parodome, šiandien yra jos normalybė. Man atrodo, kad vaikui svarbiausia yra mylintys tėvai. Ji mato, kad mes vienas kitą mylime, visą laiką šypsomės, esame laimingi. Juk iš tikrųjų vaikui tiesiog reikia tėvų meilės ir kad būtų patenkinti visi fiziologiniai poreikiai.
Vaikas moka savo emocijas išreikšti. Jeigu matyčiau, kad dukra blogai jaučiasi, ką nors keisčiau. Tačiau jei vaikas linksmas, geros nuotaikos, vadinasi, jam viskas gerai.
Nemanau, kad esame tobuli tėvai, tikrai nesu tobula mama. Tačiau savo dukrai esu gera mama, esu tuo tikra. Aš ją jaučiu, ji yra mano, kai buvau mažytė, kopija.
Su vyru vis dažniau pagalvojame, kad labai norėtume antro vaikelio – net ir turėdami tokią darbotvarkę ir užimtumą. Ir žinote, vienintelė mintis, kuri mane aplanko: turi taip elgtis, kaip tau liepia širdis. Nė dėl vieno sprendimo niekada nejaučiau baimės, kad mums nepasiseks. Visada galvoju, kad viskas įmanoma. Jeigu taip būtų, kad mums pavyktų turėti antrą vaikelį, tada ir pakeistume planus. Tačiau tikrai niekada nemanau: dar ne dabar, netinkamas laikas. Niekada nėra tinkamo laiko. Tiesiog reikia imti ir daryti, nes viskas įmanoma.
– Ne kartą paminėjote perfekcionizmą. Esate perfekcionistė? Sunku tokiai būti?
– Labai sunku, nes daugelyje situacijų perfekcionizmas stabdo. Kita vertus, galvoju, kad man jis labai daug padėjo gyvenime – užgrūdino ir padėjo siekti tikslų. Esu žmogus, kuris nepasiduoda, kol nepasiekia tikslo.
Kažkada mano vyras dalyvavo „Ironman“ („Geležinio žmogaus“ – aut. past.) varžybose, kurių 30 proc. sudaro maratonas. Sugalvojau, kad padarysiu jam staigmeną: Vokietijoje nubėgsiu maratoną ir taip jį palaikysiu. Pasidariau marškinėlius su užrašu „Go Marijonas“ ir bėgau. 22-ajame kilometre pradėjo skaudėti kirkšnį. Ai, galvoju, čia psichologija žaidžia: jau krisk po suoliuku, jau pavargai. Nesustojau, tiesiog išgėriau vaistų nuo skausmo ir bėgau toliau. Rezultatas: buvo tokia kiršnies trauma, kad paskui mėnesį bėgti negalėjau, tačiau maratoną įveikiau. Tai vis perfekcionizmas.
Būna ir tokių momentų, kai visi man sako: Ieva, tai neįmanoma, o aš įrodau, kad įmanoma. Prieš išleidžiant mano naują albumą, likus keturioms dienoms, paskambino vadybininkai ir pranešė, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių mano albumo nebus platformoje „Spotify“ tą dieną, kai jis pasirodys „YouTube“. O jau paskelbėme, kad vasario 14-ąją pasirodo naujas albumas. Užtrukau dvylika valandų, bet pasiekiau, kad singlas „Kur keliai mus suves“ būtų platformoje „Spotify“.
Žinote, yra situacijų, kur perfekcionizmas man padėjo, bet yra ir tokių, kur pakenkė. Jeigu jį nukreipi teisinga linkme ir su protu, racionaliai naudoji, jis gali būti ginklas, o gali būti ir didžiausias priešas.
– Pokalbio pradžioje minėjote, kad pianistės specialybė – labai vieniša. Niekada nebūdavo savęs gaila?
– Būdavo ir vieniša, ir liūdna, ir gaila. Ypač studijų metais, kai tą dieną jau kokią šeštą valandą sėdi ir groji „celėje“, kur nėra interneto, kad neblaškytų, tik stalas, veidrodis, fortepijonas, baltos sienos...
Tačiau pabrėšiu vieną dalyką: jeigu nori tapti profesionalu, turi būti pakvaišęs dėl fortepijono, turi būti jį įsimylėjęs iki kaulų čiulpų. Jeigu tau jis ne svarbiausias dalykas, tiesiog išprotėsi. Psichologiškai tai per sunku.
Man fortepijonas yra aukščiausia būties forma, nors gal ir labai keistai skamba. Man fortepijonas visada buvo aukščiausia sintezė – ir mokslas, ir religija, ir filosofija, ir kalba, ir matematika, ir empatija. Tą vienišumo akimirką, kai groji, jauti, lyg fortepijonas tave suprastų. Dėl to ir sakau, kad mano pirmoji meilė buvo fortepijonas. Jis mane geriausiai suprasdavo, išklausydavo, mano sielą pajusdavo. Štai toks keistas jausmas.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kai liūdna, mes linkę klausytis liūdnų melodijų, nes tada jaučiamės lyg mus išklauso, supranta. Taip pat ir su fortepijonu: groji ir jauti, lyg jis būtų gyvas žmogus. Gal dar daugiau nei gyvas žmogus, nes žmogus gali pasakyti ką nors, kas tau nepatinka, o jis tik skleidžia muzikos garsus. Tokius, kokių tau reikia tą akimirką.
Juk rūpiniesi savimi ne tik dėl savęs, bet ir dėl aplinkinių. Rupiniesi savimi, kad būtum geresnė mama, geresnė žmona, geresnė mokytoja.
Man fortepijonas buvo mano didžiausia paguoda, palaikytojas. Net ir dabar, jeigu turėčiau laisvą dieną pačiai sau, tikrai bent valandą skirčiau naujiems kūriniams, kurių niekada negrojau. Man šiurpai eina vien apie tai pagalvojus, nes galėčiau groti ne tai, ką reikia, o ką noriu tuo momentu groti. Tai būtų didžiulis atsipalaidavimas – kai groji, negali nieko kito galvoti, nes jeigu tik mintis nukryps, padarysi klaidą. Mes dabar gyvename tokioje visuomenėje, kur dėmesį išlaikyti ilgesnį laiką labai sudėtinga, nes gausu trukdžių. Grodamas tarsi įeini į srauto būseną ir labai pailsi.
Todėl visiems – ypač vaikams – rekomenduoju: grokite kokiu nors instrumentu. Tai veikla, kuri padeda ugdyti koncentraciją, išlaikyti dėmesį ir būti būtent tuo momentu. Šiais laikais tai ypač svarbu.
– Esate sakiusi, kad grojimas pianinu yra ne tik meditacija, svajonės išsipildymas ar terapija, bet ir veikla, kuri atnaujina neurologines jungtis, gerina atmintį ir koncentraciją, mažina tikimybę susirgti demencija ar Alzheimerio liga. Muzika gydo?
– Vienareikšmiškai. Kodėl, pavyzdžiui, močiutė nebeprisimena anūko vardo, bet vis dar gali groti fortepijonu? Naujausia mokslininkų informacija rodo, kad lėtinės ligos, tokios kaip demencija, pirmiausia paveikia kitas smegenų dalis, o ne bazinius branduolius ar smegenėles, kuriose saugomi motoriniai įgūdžiai, kaip, tarkim, grojimas fortepijonu. Vadinasi, jau gali nežinoti, ką ryte laikraštyje perskaitei, nemokėti megztinio užsisegti, gali būti sutrikusi motorika, bet vis dar mokėsi groti fortepijonu.
Grojimas muzikos instrumentu gali prilygti viso kūno mankštai. Pavyzdžiui, įrodyta, kad dviratininkai, kurie mina klausydamiesi muzikos, sunaudoja 7 proc. mažiau deguonies. Tad tam tikra prasme muzika yra dopingas.
Pagaliau tie, kurie trejus metus iki pilnametystės, kad ir su pertraukomis, yra groję kokiais nors instrumentais, originaliau, lengviau ir kūrybiškiau sprendžia kasdienes gyvenimo problemas. Kodėl? Dėl to, kad neuronų jungtys jungiasi įvairiau, sukuriama daugiau alternatyvų, ir jie tai pritaiko kasdienybėje, gyvenime. Kitaip sakant, muzikavimas ugdo emocinį intelektą.
Kodėl muzikuodami patenkame į srauto būseną? Dėl to, kad dirba abi rankos, vadinasi, ir abu smegenų pusrutuliai, ir mes negalime galvoti apie nieką kitą.
Tad, manau, tikrai verta savo vaikus mokyti ne tik programuoti, bet ir muzikos.
– Pakalbėkime apie meilę. Anot jūsų, meilė gali būti labai skirtinga: vyrui, vaikui, muzikai. Kuri meilė stipriausia Ievos Dūdaitės gyvenime?
– Žinote, šiais metais turiu išsikėlusi tikslą sukalibruoti savo prioritetų skalę. Iki šiol mano prioritetų skalėje svarbiausia buvo Marija, paskui – Marijonas, trečioje vietoje – fortepijonas ir viskas, kas su tuo susiję, ir tik ketvirtoje vietoje – Ievutė. Šių metų mano tikslas, kad svarbiausia taptų Ievutė, paskui – Marijonas, tada – Marija ir tik tada – fortepijonas. Todėl ir nusprendžiau daugiau ilsėtis, rasti laiko sau, mylėti save. Ievutė turi būti man svarbiausia.
– Ar iškėlusi save į pirmą vietą nesijausite kalta?
– Žinoma, jausiuosi. Matote, mes labai mylime karjeristus, bet retai pagalvojame, kiek mama per dieną visko išgyvena ir koks tai didžiulis darbas. Juk yra įrodyta, kad vaiko verksmas kelias valandas iš eilės išvargina labiau negu visa darbo diena biure.
Tačiau visos mamos: ir atsidėjusios vien motinystei, ir skyrusios savo gyvenimą vien karjerai, ir bandančios suderinti motinystę su karjera nuolat jaučiasi dėl ko nors kaltos, nes pasakydamas kam nors „taip“, visada kam nors pasakai „ne“. Visiškai nejausti kaltės jausmo, man atrodo, neįmanoma. Tačiau gal ir nereikia. Ką man rodo kaltės jausmas? Kad man labai rūpi mokiniai, dukra, vyras.
Vis dėlto meilė sau, kad ir kaip man sunku tai pasakyti, turi būti svarbiausia. Lietuvoje mes, moterys, per amžius amžinuosius esame augintos, kad reikia rūpintis kitais, pakentėti, nusileisti. Mano mama, mano močiutė, mano draugės – visur aplink tai matau. Meilė sau iki šiol būdavo suprantama kaip kitų pamiršimas: jeigu myli save, vadinasi, apleidai aplinką. Kodėl taip galvojame?
Juk rūpiniesi savimi ne tik dėl savęs, bet ir dėl aplinkinių. Rūpiniesi savimi, kad būtum geresnė mama, geresnė žmona, geresnė mokytoja. Juk tikrai laiminga žmona – tai laiminga šeima. Laiminga pianistė yra ir laiminga mama. Tiesiog rūpinimasis savimi padaro tave rūpestingesnę kitiems, ir tai yra nuostabu. Išlaisvinantis atradimas.
Rūpinimasis savimi turi tapti įpročiu, bet tai kelionė – 20–30 metų kitaip gyvenęs žmogus negali per vieną dieną visko apversti. Tavo dienotvarkėje turi atsirasti tam tikrų ritualų, kuriuos nuolatos kartoji, tam tikrų veiksmų, ir galiausiai tai integruojasi į tavo gyvenimo būdą. Tada išlaisvėji. Tu nieko neprivalai, esi pakankama, esi gera tokia, kokia esi.
