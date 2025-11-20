Menų spaustuvėje – didžiausias Justės Kraujelytės metų koncertas „SEANSAS“

„Seansas“ [pranc. séance] – tai bendras patyrimas, susitelkimas į bendrą būseną. Šis žodis pasirinktas neatsitiktinai: koncertas kuriamas kaip vientisa muzikinė, vizualinė ir emocinė kelionė, persmelkta kinematografinių ir teatrinių elementų. Tai ne įprastas koncertas – tai vakaras, kuriame garso, vaizdo ir vidinių būsenų sluoksniai susilieja į vieną.
Justė Kraujelytė, nuo 2017 m. aktyviai kurianti solinę autorinę muziką, kviečia žiūrovus į išskirtinį pasirodymą su gyvo garso grupe, kuriame skambės dainos iš trijų solinių albumų, naujausia kūryba bei rodomos ištraukos iš 2023 m. sukurto trumpo metro muzikinio filmo „Imposteris“.
Vakaro metu klausytojus lydės aštuonerius metus brandinta kūryba, kalbanti apie tapatybę, abejonę, drąsą, paslėptas būsenas ir klausimus, kurie dažnai lieka „tylos zonoje“ – imposterio sindromą, savivertes paiešką, kolektyvinę ir asmeninę prasmę. Sapnišką melancholiją keičia ryžtingos, saviironijos kupinos natos, o skirtingų žanrų sintezė klausytoją kviečia keliauti nuo tamsių gelmių iki šviesos.
Justė Kraujelytė – 25 metai scenoje
Justė Kraujelytė scenoje jau 25 metus. Karjerą pradėjusi tarptautiniais apdovanojimais įvertintame vokaliniame džiazo ansamblyje „KIVI“, vėliau ji tapo daugelio projektų nare: Breakfast for Two, OKATA, Big Balagan Band, Netikėti svečiai, Pluie de Comètes. Savo kūryboje atlikėja jungia švelnų tembrą, saviironiškus tekstus, stiprią energetiką ir kruopščiai kuriamą vizualinę estetiką.
Justė taip pat yra Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalininkė. 2020 m. pradėjusi solinę karjerą ji išleido tris savitus ir žanrų ribas drąsiai laužančius muzikos albumus. Juose persipina alternative pop, r’n’b, indie rock, funk ir eksperimentiniai sprendimai. Debiutinis albumas „Therapy“ buvo įvardytas kaip gaivus naujo oro gūsis Lietuvos alternatyvios pop scenos kontekste.
Pagrindinė Justės kūrybos tema – psichikos sveikata, vidinės būsenos ir jų skambesys muzikoje.
Atlikėja apie artėjantį koncertą: „Norėjau sukurti vakarą jautriam klausytojui, todėl koncerto formatas, vykstantis teatro ir tarpdisciplininėje erdvėje, leidžia muzikai skleistis sukauptame dėmesyje, o klausytojui –neblaškomai išgyventi garsą ir vaizdą bei pabūti su savimi be įprasto koncertinio šurmulio. Seansas – tai kvietimas ne tik klausytis, bet ir išgirsti save.“
Koncertas vyks: gruodžio 4 d., 20 val., Menų spaustuvė, Šiltadaržio g. 6, Vilnius.
Renginį iš dalies finansuoja LATGA.
Bilietus platina kakava.lt.
Daugiau informacijos: https://kakava.lt/renginys/juste-kraujelyte-seansas/11019/22075.
