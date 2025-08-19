Į Tomo Grigaičio namus atkeliavo ilgai lauktas stebuklas

Apie šeimos pagausėjimą Tomas pranešė socialiniuose tinkluose, o jautria žinia pasidalijo ir su LNK.lt skaitytojais. Vedėjas atskleidė, kad dukrytė pasaulį išvydo rugpjūčio 9-ąją.
„Ar gali šitaip būti? Pamilau tave rugpjūtį! Ir ar gali šitaip būti, kad priklausau nuo tavęs truputį? 2025 08 09 – tai diena, kuomet į sceną įžengė mažoji Grigaičių šeimos Liūtukė!“ – rašė tėčiu tapęs T. Grigaitis.
Likus savaitei iki atžalos gimimo, Tomas LNK.lt atviravo, jog nėštumo kelias, kaip pats sakė, nebuvo rožėmis klotas.
„Laukimas tikrai ne iš lengvųjų, bet mes jį priimame su dėkingumu. Vardo dar iki galo neišsirinkome, svarstome, žaidžiame, jaučiame, laukiame, bet tikime, kad ją pamatę, galutinai nuspręsime, kokį vardą skirsime. O dėl pašėlusio būdo… Na, tikimės, kad mergaitė paveldės tiek mūsų energiją, tiek širdį. Jei bus tokia pat nutrūktgalvė kaip mes – bus linksma visiems, ne tik mums!“ – tuomet vylėsi jis.
Tomas tikisi, kad dukrai galės perduoti geriausias patirtis, savybes ir drąsą gyventi pilna koja.
„Gyvenime vadovaujuosi labai paprastu, bet man svarbiu posakiu: duokime truputį daugiau, nei mums priklauso ir viskas bus gerai. Tą patį noriu perduoti ir savo dukrai – kad verta gyventi ne tik sau, o su atvira širdimi, dosnumu, meile ir pagarba kitiems. Jei tai pavyks – vadinasi, būsiu tikrai geras tėtis“, – LNK.lt pasakojo T. Grigaitis.
