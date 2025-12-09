Kovotojo Raimondo Avlasevičiaus šeimoje – džiaugsmas: dar niekad nebuvau toks laimingas

Džiugia žinia vyras pasidalijo savo „Instagram“ istorijoje, kupinoje emocijų ir šilumos.
„14:40 tapau tėčiu, jausmas neapsakomas. Negaliu, kaip myliu @galinyt“, – rašė ką tik tėvystės džiaugsmą patyręs R. Avlasevičius, padėkojęs savo žmonai už didžiausią gyvenimo laimę.
Praėjus kelioms dienoms, gruodžio 9-ąją, kovotojas pasidalijo dar intymesnėmis akimirkomis – keliomis nuotraukomis, atspindinčiomis pirmuosius brangius šeimos momentus: pirmąsias akimirkas ligoninėje su ką tik gimusia dukrele, kelionę namo ir jaukų mažylės miegą namuose.
Prie nuotraukų R. Avlasevičius parašė žodžius, kurie nepaliko abejingų: „Nuo gruodžio 5 d. nežinau nei kuri šiandien diena, nei kelinta valanda, žinau tik tiek, kad dar niekad nebuvau toks laimingas. Ačiū, Neringa.“
Šie žodžiai atskleidžia ne tik pirmojo tėvystės laikotarpio chaosą, bet ir beribį džiaugsmą, užplūdusį sportininką.
Gerbėjai socialiniuose tinkluose plūstelėjo sveikinimais, linkėdami mažylei sveikatos, o tėvams – neišblėstančio džiaugsmo, ramių naktų ir gražių akimirkų kartu.
Akivaizdu, kad R. Avlasevičiaus šeimoje prasidėjo naujas, ypatingas gyvenimo etapas, kupinas meilės, šypsenų ir mažų stebuklų.
