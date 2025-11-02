Iš garsaus tatuiruočių meistro šeimos paimtas kūdikis: institucijos aiškina savo sprendimą

Apie šį atvejį pirmasis pranešė portalas Delfi. Pasak jų, į redakciją kreipėsi pati D. Mohamad Ali žmona, teigdama, kad sprendimas paimti vaiką buvo priimtas pirmadienį, o jų sūnus dabar yra perduotas laikiniems globėjams.
Kaip pasakojo pati Sintija, į jų namus atvyko Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir policijos pareigūnai, kurie informavo, kad mažylis laikinai bus perduotas globėjams. Anot moters, sprendimas buvo priimtas netikėtai – ji teigė, kad niekas iš specialistų anksčiau neįspėjo apie tokį galimą žingsnį.
„Tiesiog atėjo, pasakė, kad vaikas bus paimtas. Nebuvo jokio išsamaus paaiškinimo, kodėl. Mes šokiruoti, nes jokių smurto ar nepriežiūros atvejų nebuvo“, – Delfi teigė moteris.
Institucijos: sprendimas priimtas dėl rizikos vaikui
Vaiko teisių apsaugos tarnyba situacijos plačiai nekomentuoja, tačiau patvirtino, kad šeimoje buvo nustatyti rizikos veiksniai. Tokiu atveju, kai specialistai įvertina, jog vaikui gali kilti reali grėsmė, įstatymas leidžia jį laikinai paimti iš šeimos.
„Tai visada kraštutinė priemonė. Tokie sprendimai priimami tik tada, kai nėra kito būdo užtikrinti vaiko saugumą. Tikslas nėra atimti vaiką iš tėvų, o sudaryti sąlygas šeimai pašalinti rizikas ir atkurti saugią aplinką“, – teigė tarnybos atstovai.
Šiuo metu kūdikis perduotas laikiniems globėjams, o tėvams nurodyta bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais ir dalyvauti vertinimo procese. Nuo to priklausys, ar ir kada mažylis galės būti grąžintas namo.
Šeimos praeitis jau buvo atsidūrusi teisėsaugos akiratyje
Kaip primena Delfi, ši šeima institucijoms nėra nauja. Donatas Mohamad Ali jau buvo teistas už smurtą artimoje aplinkoje – teismas jam skyrė arešto bausmę, tačiau jos vykdymas buvo atidėtas, suteikiant galimybę dalyvauti elgesio keitimo programose.
Pasak Delfi, anksčiau šeimoje ne kartą lankėsi policija. Kai kurie kaimynai yra skundęsi dėl triukšmo, buvo fiksuoti konfliktai, nors pati Sintija tvirtina, kad situacijos buvo išpūstos ir dažnai kildavo dėl smulkmenų.
„Mes ne tobuli, bet mylime savo vaiką ir rūpinamės juo. Nežinau, kodėl mus vis dar stebi kaip potencialią grėsmę“, – sakė moteris.
Ekspertai ragina nepasmerkti nei tėvų, nei institucijų
Vaiko gerovės ekspertai pabrėžia, kad tokios situacijos visada būna itin jautrios. Sprendimas paimti kūdikį iš šeimos dažnai sukelia emocijų bangą visuomenėje, tačiau svarbu nepamiršti, kad institucijos veikia vadovaudamosi įstatymu.
„Iš šalies dažnai atrodo, kad tarnybos elgiasi pernelyg griežtai, bet reikia suprasti, kad jų pareiga – reaguoti į kiekvieną signalą. Kiekvienas toks atvejis vertinamas individualiai, ir tik teismas galiausiai sprendžia, ar vaikas gali būti grąžintas šeimai“, – teigia vaikų teisių srityje dirbantys specialistai.
Situacija tebėra stebima
Šiuo metu šeima laukia sprendimo dėl tolesnio situacijos vertinimo. Tarnybos aiškinasi, ar tėvai gali užtikrinti vaikui tinkamas sąlygas. Jei bus nustatyta, kad rizika nebeegzistuoja, kūdikis gali būti sugrąžintas namo.
Tuo tarpu visuomenėje šis atvejis sukėlė plačias diskusijas – dalis žmonių palaiko tėvus, teigdami, kad institucijos elgiasi pernelyg formaliai, o kiti pabrėžia, kad vaikų saugumas visuomet turi būti svarbiausias prioritetas.
Naujausi komentarai