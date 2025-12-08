 Moteris nusipirko bilietą verslo klasėje kūdikiui ir sukėlė keleivės įtūžį

Moteris nusipirko bilietą verslo klasėje kūdikiui ir sukėlė keleivės įtūžį

2025-12-08 19:09
Parengta pagal užsienio spaudą

Lėktuvo, skridusio maršrutu Niujorkas – Ciurichas, keleivė nusipirko bilietą verslo klasėje kūdikiui ir sukėlė kartu skridusios keleivės įtūžį.

Moteris nusipirko bilietą verslo klasėje kūdikiui ir sukėlė keleivės įtūžį
Moteris nusipirko bilietą verslo klasėje kūdikiui ir sukėlė keleivės įtūžį / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie tai moteris papasakojo „Reddit“ forume, o į šią istoriją atkreipė dėmesį leidinys „People“.

Moteris papasakojo, kad vyko į kelionę su devynių mėnesių dukrele. Ji nusprendė įsigyti bilietus sau ir dukrelei verslo klasėje, nes norėjo, kad būtų galimybė truputį pamiegoti.

Pasak jos, kūdikis prabudo tik tada, kai lėktuvas jau skrido tris valandas. Mergaitė verkė apie dvi minutes. Tai supykdė vieną keleivę.

Ji nuėjo pas palydovus ir garsiai pareiškė, kad moterį su vaiku reikia persodinti į ekonominę klasę.

„Kai ji grįžo į savo vietą, man pasakė, kad verslo klasėje kūdikiams vietų nėra ir jeigu aš negaliu kontroliuoti vaiko, tai manęs čia neturi būti“, – prisiminė keleivė.

Moteris nutikusia istorija pasidalijo su anyta. Tačiau pastaroji palaikė pasipiktinusią keleivę. „Jeigu jūs skrendate su vaiku, jums reikia pirkti bilietus ekonominėje klasėje. Tai – nerašyta taisyklė“, – pareiškė anyta.

„Reddit“ forumo dalyvių nuomonė išsiskyrė: vieni užtarė publikacijos autorę, kiti – gynė jos bendrakeleivę.

 

 

Šiame straipsnyje:
reddit
keleivė
lėktuvas
verslo klasė
Kūdikis
People
bilietai
palydovai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kawenskas
Nesvaikit su tokeis rašineis, nei normalaus autoriaus nėr,nei istorija reikšminga...
1
0
Kopūstas.
Aš su vaikais visai neįleisčiau nei į lėktuvą nei į traukinį nei į autobusa. Vaikai kaip Debilai be priežasčių verkia arba siunta ir rodo jog jiems viskas galima. Lai pėškom vaikšto, vaikui sveikiau gryname ore bus. Žmonės ramiai nori keliauti ir aš juos suprantu jog tie vaikų klydesiai Baisiai Siutina ir varo iš proto.
2
-1
Sėsk, du.
NUSIPIRKO bilietą. Ne „iššaukė“, o SUKĖLĖ įtūžį. Išvertė Googl, bet gal perskaitykit publikuodami.
11
0
Visi komentarai (15)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų