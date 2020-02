Eidamas 104 metus mirė Holivudo legenda K. Douglasas

Žydų imigrantų iš Rusijos sūnus garsėjo „mačo“ ir ne visuomet malonių, „kietų“ personažų vaidmenimis, o per ilgesnę kaip šešių dešimtmečių karjerą nusifilmavo maždaug 90 filmų.

„Su didžiuliu liūdesiu mes su broliais turime pranešti, kad šiandien, būdamas 103 metų, mus paliko Kirkas Douglasas“, – pranešime socialiniame tinkle „Facebook“ parašė jo sūnus kino žvaigždė Michaelas Douglasas (Maiklas Daglasas).

„Pasauliui jis buvo legenda, kino aukso amžiaus aktorius, kuris nugyveno ilgus auksinius metus, humanitaras, kurio įsipareigojimas teisingumui ir dalykams, kuriais jis tikėjo, nustatė mums visiems siektiną standartą“, – pridūrė jis.

Tarp garsiausių K. Douglaso filmų yra 1956 metų biografinė juosta apie dailininką Vincentą van Goghą (Vinsentą van Gogą) „Lust for life“, „Susišaudymas O.K. Korale“ (Gunfight at the OK Corral) (1957), „Spartakas (Spartacus) (1960) ir „Septynios gegužės dienos“ (Seven Days in May) (1964).