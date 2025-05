Turinio kūrėja išmokė Holivudo žvaigždę kalbėti lietuviškai

JAV gyvenanti N. Laurinavičius socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo neeiliniu įrašu – jame žinoma moteris vieną garsiausių Holivudo aktorių išmokė lietuviškai pasisveikinti su tautiečiais.

„Labas rytas, Lietuva. Išmokinau Adamą Sandlerį lietuviškai“, – įrašo prieraše džiūgavo N. Laurinavičius.

„Labas, Lietuva“, – vaizdo įraše tarė moteris, filmuodama A. Sandlerį.

„Labas!“, – jai paantrino žvaigždė.

Išskirtiniame interviu portalui LNK.LT N. Laurinavičius atskleidė, kad aktorių netikėtai sutiko vaikštinėdama Beverly Hills gatvėmis.

„Mums pasisekė jį sutikti kelis kartus, tad tuščioje gatvėje pristojome pasakyti, kad esame dideli fanai. Be to, išdrįsau paprašyti perduoti sveikinimus Lietuvai. Pasakiau, kad Lietuvoje užaugome su jo filmais ir fanai labai apsidžiaugtų!“ – teigė žinoma moteris.

N. Laurinavičius pridūrė, kad aktorius pasirodė itin žemiškas – mielai sutiko pasisveikinti su lietuviais. Pasak jos, A. Sandleris nevengia viešumos ir mielai leidžia laiką tarp žmonių.

„Buvo pavargęs, bet labai draugiškas. Jis nevengia žmonių: dažnai atvažiuoja į vietinę krepšinio aikštelę su žmonėmis pažaisti krepšinį. Visada būna patogiai apsirengęs. Be to, vaikšto be apsaugos ir pats vairuoja“, – LNK.LT savo įspūdžius papasakojo turinio kūrėja.