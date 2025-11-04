Bunkus apie Suodaičio ir Siegel išdavystę: būčiau sudaužęs kaip obuolį

Laurynas Suodaitis buvo ne tik vienas artimiausių Danieliaus Bunkaus draugų, bet ir jo bei Viktorijos Siegel dukros krikšto tėvas. Žinia, kad mylimoji jį išdavė su bičiuliu, sukrėtė.
„Užsidariau, buvo šokas ne tik man, bet ir žmonėms, kurie manęs nepažinojo. Jie skambino, siūlė pagalbą pas juos pagyventi, nes buvo wow situacija“, – prisiminė D. Bunkus laidoje „Bus visko“.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tai, kas įvyko, jis vadina šlykščiu reikalu. Kelias savaites Danielius skyrė susigyvenimui su išdavyste.
„Išsijungiau telefoną, užsidariau ir kokias dvi savaites nesustodamas gėriau. Sėdėjau namuose vienas, nes esu kaip vilkas – jei man skauda, nesiskundžiu, o išsilaižau žaizdą vienas, nusipurtau kaip šuo ir einu toliau. Žiauriai gėriau, bet vieną dieną supratau, kad gana – atsistoji, eini ir gyveni toliau. Man to reikėjo, kad nunulinčiau smegenis“, – atviravo verslininkas.
Jis sakė besidžiaugiantis, kad tuomet nesutiko Lauryno Suodaičio – buvusio draugo ir dukros krikšto tėvo, užmezgusio romaną su paties Danieliaus sužadėtine Viktorija Siegel.
„Gerai, kad jo nesutikau, nes, jei būčiau sutikęs tada, kai man virė kraujas, kai tikrai buvau piktas ir įskaudintas, tikrai būčiau atidaužęs kaip obuolį. Negalvočiau apie pasekmes, kad Pilies gatvėje yra kameros. Gerai, kad nesutikau. O dabar? Tegul gyvena sau“, – kalbėjo Danielius Bunkus.
