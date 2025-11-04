 Bunkus apie Suodaičio ir Siegel išdavystę: būčiau sudaužęs kaip obuolį

Bunkus apie Suodaičio ir Siegel išdavystę: būčiau sudaužęs kaip obuolį

2025-11-04 15:20
LNK inf.

2020-uosius verslininkas Danielius Bunkus prisimins visą gyvenimą. Tų metų vasarą šalies pramogų pasaulį supurtė žinia, kad jo ir socialinių tinklų žvaigždės, dukros mamos ir sužadėtinės Viktorijos Siegel santykiuose padėtas taškas. Visgi ne tai buvo didžiausia bomba. Greitai buvo paskelbta, kad Viktorija Danielių išdavė su vienu geriausių jo draugų – Laurynu Suodaičiu. Apie tai, ką tada jautė ir dėl ko džiaugiasi, Danielius Bunkus pasakojo laidoje „Bus visko“.

Bunkus apie Suodaičio ir Siegel išdavystę: būčiau sudaužęs kaip obuolį
Bunkus apie Suodaičio ir Siegel išdavystę: būčiau sudaužęs kaip obuolį / J. Kalinsko ir P. Peleckio/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Laurynas Suodaitis buvo ne tik vienas artimiausių Danieliaus Bunkaus draugų, bet ir jo bei Viktorijos Siegel dukros krikšto tėvas. Žinia, kad mylimoji jį išdavė su bičiuliu, sukrėtė.

„Užsidariau, buvo šokas ne tik man, bet ir žmonėms, kurie manęs nepažinojo. Jie skambino, siūlė pagalbą pas juos pagyventi, nes buvo wow situacija“, – prisiminė D. Bunkus laidoje „Bus visko“.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Tai, kas įvyko, jis vadina šlykščiu reikalu. Kelias savaites Danielius skyrė susigyvenimui su išdavyste.

„Išsijungiau telefoną, užsidariau ir kokias dvi savaites nesustodamas gėriau. Sėdėjau namuose vienas, nes esu kaip vilkas – jei man skauda, nesiskundžiu, o išsilaižau žaizdą vienas, nusipurtau kaip šuo ir einu toliau. Žiauriai gėriau, bet vieną dieną supratau, kad gana – atsistoji, eini ir gyveni toliau. Man to reikėjo, kad nunulinčiau smegenis“, – atviravo verslininkas.

Žiauriai gėriau, bet vieną dieną supratau, kad gana

I. Gelūno/BNS nuotr.

Jis sakė besidžiaugiantis, kad tuomet nesutiko Lauryno Suodaičio – buvusio draugo ir dukros krikšto tėvo, užmezgusio romaną su paties Danieliaus sužadėtine Viktorija Siegel.

LNK stop kadrai

„Gerai, kad jo nesutikau, nes, jei būčiau sutikęs tada, kai man virė kraujas, kai tikrai buvau piktas ir įskaudintas, tikrai būčiau atidaužęs kaip obuolį. Negalvočiau apie pasekmes, kad Pilies gatvėje yra kameros. Gerai, kad nesutikau. O dabar? Tegul gyvena sau“, – kalbėjo Danielius Bunkus.

Šiame straipsnyje:
Danielus Bunkus
Laurynas Suodaitis
Viktorija Siegel
išdavystė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų