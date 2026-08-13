Šis paprastas triukas padės atbaidyti vaisines museles

„Vos kelios muselės gali greitai virsti visu būriu – palankiomis sąlygomis nuo kiaušinėlio iki suaugusio vabzdžio jos išsivysto vos per 8–10 dienų. Jas ypač vilioja pernokę ar pradėję gesti vaisiai ir uogos, sultys, fermentuojantys skysčiai bei maisto likučiai“, – aiškino VMVT specialistai.
Anot jų, pastebėjus museles, pirmiausia reikėtų ieškoti, kas jas priviliojo.
„Perrinkite namuose laikomus vaisius, uogas ir daržoves, pašalinkite pernokusius ar pradėjusius gesti;
Produktus, kuriuos galima laikyti žemoje temperatūroje, rekomenduojama dėti į šaldytuvą, kitus – vėsioje vietoje ar uždengtose talpose;
Reguliariai ištuštinkite maisto atliekų dėžę;
Nepalikite atvirų sulčių, vaisių likučių, nešvarių indų ar kitų museles viliojančių produktų;
Nepamirškite plautuvės ir jos nutekėjimo sistemos – ten besikaupiantys maisto likučiai ir drėgmė taip pat gali sudaryti palankias sąlygas muselėms“, – patarė tarnyba.
Be to, atsikratyti vaisinių muselių gali padėti ir kvapai.
„Vaisines museles gali atbaidyti bazilikai, citrininės aloyzijos (verbenos) ar citrinžolės. Šiuos augalus galima laikyti virtuvėje ar šalia vaisių. Vis dėlto vien jų nepakaks, jei patalpoje liks museles viliojančių maisto šaltinių“, – pažymėjo VMVT.
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