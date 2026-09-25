Kuo čia dėti greitosios neštuvai?

Lyderiauja ir Europoje
Kaip savo analizėje pastebėjo technologijų leidinys „Xataka“, nors Ispanijos populiacija yra net septynis kartus mažesnė, šioje šalyje veikia daugiau liftų nei visose Jungtinėse Valstijose.
Ši Pirėnų pusiasalio valstybė išlieka tarp viso pasaulio lyderių pagal keltuvų koncentraciją šalies dydžio ir gyventojų skaičiaus atžvilgiu, rašo „The Daily Digest“.
Naujausi Ispanijos liftų verslo federacijos (FEEDA) duomenys rodo, kad šalyje šiuo metu veikia jau per 1,2 mln. keltuvų, kai JAV skaičiuojama apie 1,03 mln. tokių įrenginių.
Pagal bendrą liftų skaičių Ispanija lenkia ir tokias Europos šalis kaip Italija, Prancūzija ar Vokietija.
Be to, ši infrastruktūra kasmet pasipildo tūkstančiais naujų įrenginių. Jie montuojami ne tik naujos statybos objektuose, bet ir senesniuose daugiabučiuose, siekiant pagerinti prieinamumą ir senjorų mobilumą.
Pirmasis tokio Ispanijos specifiškumo paaiškinimas, natūraliai kylantis analitikams, susijęs būtent su gyvenamosios aplinkos modeliu.
Gyvenimo būdo takoskyra
XX a. antrojoje pusėje čia įsitvirtino gyvenamųjų teritorijų plėtros modelis, paremtas tankiais daugiaaukščiais namais.
Palyginti su JAV ar, pavyzdžiui, Jungtine Karalyste, tuo metu šiose šalyse sparčiai išpopuliarėjo individualių vienbučių namų priemiesčiai.
Daugiabučių statybos bumas Ispanijoje atitinkamai paskatino ir masinį keltuvų diegimą.
Be to, vertėtų neužmiršti ir kito svaraus veiksnio – finansinių sąnaudų. Jungtinėse Valstijose lifto įrengimas nekilnojamojo turto plėtotojams atsieina didžiulę sumą.
Būtent dėl šių kaštų daugelis JAV nekilnojamojo turto plėtotojų verčiau renkasi statyti namus, kuriems nereikia keltuvų, o ne daugiabučių blokus, įprastus Europoje ar Kinijoje.
Tačiau įdomiausias šio atotrūkio elementas – techninis niuansas, tiesiogiai susijęs su greitąja medicinos pagalba.
Du maži vietoje vieno didelio
JAV statybos reglamentai daugelyje aukštesnių pastatų reikalauja, kad bent vienas liftas būtų pakankamai erdvus sutalpinti skubiosios medicinos pagalbos neštuvus ir juos lydintį medicinos personalą.
Šis reikalavimas verčia montuoti gerokai didesnes kabinas, o tai dar labiau išaugina išlaidas.
Be to, tokiai kabinai reikia platesnės šachtos, kuri atima brangią patalpos erdvę.
Esant ribotam pastato plotui, plėtotojai dažniau renkasi daugiau vietos būstams ar biurams, atitinkamai vietoje kelių apsiribodami vienu, nors ir didesniu, liftu.
Ispanijoje gyvenamuosiuose namuose paprastai pakanka gerokai kompaktiškesnių liftų, o didesnės, neštuvams pritaikytos kabinos reikalingos tam tikros paskirties objektuose.
Tad, priešingai nei JAV, šios šalies daugiabučiuose įprasta rasti du ar net kelis mažesnius liftus. Jie leidžia aptarnauti daugiau keleivių ir trumpinti laukimo laiką, ypač intensyviai naudojamuose pastatuose.
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