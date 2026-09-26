Išsivaduoti iš buities – misija (ne)įmanoma?

Tarp nemėgstamų darbų patenka ir indų plovimas, indaplovės iškrovimas. Vargina ir orkaitės valymas. Pridegę riebalai ir įsisenėjęs purvas reikalauja stiprios chemijos ir agresyvaus šveitimo, todėl šis darbas dažnai atidėliojamas mėnesių mėnesius.
Tikėtina, kad ateityje buities darbus beveik visiškai pakeis pažangios technologijos, dirbtinis intelektas ir robotika. Bendrovės jau dabar kuria bendrosios paskirties robotus, kurie gebės lankstyti drabužius, kraustyti indaplovę, tvarkyti išmėtytus daiktus ir net valyti dulkes nuo sudėtingų paviršių. Skalbyklės pačios dozuos skalbiklius ir rūšiuos drabužius pagal audinį. Šaldytuvai stebės produktų galiojimo laiką, sudarys pirkinių sąrašus ir automatiškai užsakys trūkstamų maisto produktų į namus. Virtuvės kombainai virs robotais-šefais, kurie pagal pasirinktą receptą patys supjaustys, išvirs ar iškeps patiekalus, pritaikydami juos prie mitybos poreikių.
Naujausi komentarai