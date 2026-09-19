Ant sienos – nuotraukų galerija

Kaip sukurti dėmesį patraukiantį sienos dekorą ir darniai įlieti jį į namų interjerą, rašoma „Ikea“ pranešime žiniasklaidai.
Paveikslų siena – puikus būdas bet kurią erdvę paversti linksmesne, asmeniškesne ir įdomesne. Ją galima įrengti laiptinėje ar koridoriuje, virš rašomojo stalo ar lovos arba paversti pagrindiniu svetainės akcentu. Apgalvotas sienų dekoras gali tapti pagrindiniu akcentu, pritraukiančiu žvilgsnį ir sujungiančiu erdvės elementus.
„Renkantis sienos dekorą, pirmiausia verta pagalvoti, kokią nuotaiką norite sukurti. Galite rinktis vieną didelį, ryškų ir dėmesį patraukiantį kūrinį arba mažesnių darbų kolekciją, pasakojančią savą istoriją. Abu sprendimai padės suteikti namams daugiau išskirtinumo“, – sako Morta Bučinskienė, „Ikea“ Interjero dizaino departamento vadovė.
Pvz., žaismingos dekoracijos gali pagyvinti virtuvės interjerą, o ramus jūros peizažas padėti sukurti atpalaiduojančią miegamojo atmosferą. Svarbu atsižvelgti ir į dekoracijų dydį, sienos plotą, bendras kambario proporcijas. Ant didelės sienos galima kabinti ir didesnio dydžio kūrinius, o mažesnėje erdvėje geriau rinktis subtilesnį dekorą. Svarbiausia sukurti vientisą kompoziciją, kuri pabrėžtų kambario charakterį, tačiau jo neapsunkintų.
Trys paveikslų sienos idėjos
1. Eksponuokite mėgstamus daiktus ant paveikslų lentynėlės. Meno kūrinius ar mėgstamas nuotraukas išdėlioti ant paveikslų lentynėlės – patogus sprendimas, kuriam reikia vos kelių skylučių sienoje. Be to, panorus atnaujinti interjerą, kompoziciją galima lengvai ir greitai pakeisti. Nebijokite kūrybiškumo ir suteikite kompozicijai asmeniškumo – ant paveikslų lentynėlės ar galerijos sienoje galima eksponuoti ne tik nuotraukas. Čia vietą gali atrasti šeimos prisiminimai, atostogų akimirkos, vaikų piešiniai ir plakatai.
2. Kurkite laisvą galerijos kompoziciją. Laisvai grupuojami paveikslai gali padėti sukurti žaismingą ir kūrybišką kompoziciją. Rėmeliai neprivalo būti vienodi – derinant skirtingus jų dydžius, formas, spalvas ir stilius, paveikslų siena įgaus daugiau charakterio. Pagalvokite, kaip kiekvienas rėmelis papildo jame esančią nuotrauką ar meno kūrinį ir kaip visi elementai dera tarpusavyje. Kompoziciją pradėkite nuo vieno ar dviejų pagrindinių akcentų, o tuomet aplink juos dėliokite kitus elementus. Įrėmintus paveikslus galima derinti ir su kitomis dekoracijomis: lėkštėmis, veidrodžiais, tekstilės ar rankų darbo kūriniais. Taip kompozicija taps dar įvairesnė ir asmeniškesnė. Griežtas rėmelių linijas padės sušvelninti kontrastingos formos, pvz., nedidelis apvalus veidrodis. Skirtingų formų derinimas neleidžia vienai iš jų dominuoti. Be to, tokią kompoziciją lengva papildyti naujais elementais, todėl paveikslų siena gali keistis kartu su jūsų namais ir juose kuriamais prisiminimais.
3. Rinkitės tiesias linijas ir tvarkingą išdėstymą. Jei labiau patinka tvarkingas ir struktūruotas vaizdas, išlygiuokite rėmelių kraštus – taip sukursite subalansuotą kompoziciją. Iš senų laikraščių ar žurnalų iškirpkite rėmelių dydžio šablonus ir iš anksto suplanuokite jų išdėstymą. Pirmiausia išbandykite kelis variantus ant grindų, kur visus elementus bus lengviau perstumdyti. Radę patinkantį išdėstymą, popierinius šablonus lipnia juosta pritvirtinkite prie sienos ir įvertinkite, kaip kompozicija atrodo tikroje erdvėje. Tuomet pasižymėkite vietas, kuriose kabinsite rėmelius. Ieškantiems greito ir patogaus sprendimo lengviems rėmeliams pakabinti tiks lipnūs kabliukai, kuriems nereikia nei vinių, nei varžtų. Jie leidžia lengvai papuošti sienas nuotraukomis ir prireikus pakeisti jų išdėstymą.
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