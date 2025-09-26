URM siūlo Rusijos muzikanto Deniso Rozyskulo neįleisti į Lietuvą

„D. Rozyskul (sceninis slapyvardis Kamazz), savo daugkartiniais apsilankymais neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje, bendradarbiaudamas su okupacine Donecko valdžia bei koncertuodamas Rusijos neteisėtai aneksuotose Ukrainos teritorijose, sąmoningai neigė Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą bei tokiu būdu netiesiogiai pateisino agresyvius Rusijos veiksmus“, – rašoma K. Budrio pasirašytame dokumente.
Teikimas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Vilniuje spalio 3-iąją „STUDIO 23 Club“ numatytas atlikėjo koncertas.
URM prašo, kad prašymas būtų įvykdytas skubos tvarka.
